Perché in Giappone il semaforo verde è blu

Non è un errore, né un capriccio grafico. Dietro quella luce c’è una lunga abitudine linguistica, nata secoli fa e poi finita dentro le regole moderne della segnaletica. È il caso dell’ao-shingo, il “semaforo blu” nel linguaggio comune: verde per gli standard tecnici, ma scelto nella tonalità più vicina possibile al blu.

Per capire perché in Giappone il verde del semaforo appaia così freddo, a volte quasi azzurro sotto i neon delle strade, bisogna partire dalla lingua. Nel giapponese antico la parola ao indicava una fascia di colori molto ampia: il blu, alcune sfumature di verde e persino toni vicini all’indaco. Non era una finezza da studiosi. Era semplicemente il modo in cui si raccontava il mondo.

La parola midori, che oggi significa verde, si è imposta più tardi come termine autonomo. Prima, ciò che per un italiano sarebbe stato verde poteva essere chiamato ao senza creare problemi nella vita di tutti i giorni. Foglie giovani, germogli, oggetti dal colore vegetale: tutto poteva stare dentro quella stessa famiglia di parole. E certe abitudini, quando entrano nella lingua, restano a lungo.

Questa traccia si sente ancora oggi in molte espressioni comuni. Non riguarda solo i libri di linguistica o le curiosità per turisti. Riguarda parole dette al mercato, a scuola, in famiglia. Un giapponese può sapere benissimo che un oggetto è midori, cioè verde, e continuare comunque a usare ao in formule tradizionali. Più che una contraddizione, è una convivenza.

L’arrivo dei semafori nel 1930 e la nascita dell’ao-shingo

Quando i primi semafori arrivarono in Giappone dagli Stati Uniti, intorno al 1930, il codice dei colori era già quello internazionale: rosso per fermarsi, verde per passare. Ma nelle strade giapponesi, davanti a quelle nuove luci piazzate agli incroci, la gente continuò a chiamare il via libera con la parola di sempre: ao. Da qui nacque l’espressione ao-shingo, cioè “semaforo blu”.

Un semaforo pedonale con luce verde azzurrata in una strada urbana, esempio del fenomeno giapponese dell’ao-shingo.

Dal punto di vista tecnico, la luce era verde. Nel parlato, però, diventò blu. Una piccola distanza tra regola e abitudine, di quelle che non si cancellano con una circolare. “Si dice così”, avrebbero risposto in molti. E tanto bastava. Il termine entrò nell’uso, venne ripetuto, si fissò. Ancora oggi, quando si insegna a un bambino ad attraversare, la formula può essere quella: aspetta l’ao-shingo.

È un passaggio che mostra bene quanto una parola possa pesare sul modo in cui guardiamo le cose. Chi arriva dall’estero vede un verde tendente al blu e si domanda se sia un difetto, una scelta estetica o magari una norma diversa. In realtà la risposta è più sottile: prima viene la lingua, poi arriva la tecnologia, infine interviene la regola. Solo a quel punto il colore diventa una questione pubblica.

Il compromesso del 1973: verde per legge, il più blu possibile

Nel 1973 il governo giapponese intervenne per allineare la segnaletica agli standard internazionali, senza però cancellare un’abitudine ormai radicata. La soluzione fu un compromesso: i semafori giapponesi dovevano essere verdi, sì, ma nella tonalità di verde più vicina al blu consentita dalle norme. Una scelta tecnica, certo. Ma anche culturale.

Così il verde del semaforo in Giappone è finito in una zona particolare dello spettro cromatico. Non blu in senso stretto, perché i codici stradali internazionali prevedono il verde per indicare il via libera. Ma nemmeno un verde pieno e caldo, come quello che si vede in molti Paesi europei. Piuttosto un verde freddo, intenso, con una forte componente blu. In certi incroci, sotto la pioggia o al crepuscolo, l’effetto si nota ancora di più.

La decisione del 1973 rispondeva a due esigenze. Da un lato, garantire uniformità e sicurezza per automobilisti e pedoni, compresi i visitatori stranieri. Dall’altro, rispettare una parola già entrata nella vita quotidiana: ao-shingo. Il colore, in sostanza, fu adattato fin dove possibile alla lingua. Non il contrario.

Mele, segnali e vita quotidiana: come una tradizione linguistica resta visibile nelle strade

L’ao non vive soltanto nei semafori. In giapponese ci sono altri casi in cui qualcosa di verde viene descritto con lo stesso termine. Un esempio è aoringo, le “mele blu”, che in realtà sono mele verdi. Il meccanismo è lo stesso: una vecchia categoria linguistica continua a funzionare dentro parole ormai familiari, senza che chi le usa senta il bisogno di correggerle.

Per questo l’ao-shingo è diventato una delle curiosità più citate dai viaggiatori in Giappone. Ma liquidarlo come una stranezza sarebbe riduttivo. È un dettaglio urbano che racconta qualcosa di più profondo: il rapporto tra lingua, percezione e regole. All’incrocio, mentre taxi, biciclette e pedoni aspettano il cambio di luce, quella tonalità porta con sé una storia che viene da lontano.

Il semaforo verde che sembra blu resta così un piccolo laboratorio a cielo aperto. Da una parte ci sono gli standard internazionali della circolazione. Dall’altra, una parola antica che non ha mai lasciato davvero la strada. In mezzo, ogni giorno, milioni di persone attraversano quando scatta l’ao-shingo: verde per la legge, blu per la memoria della lingua.