Perché in inverno tutti dovrebbero parcheggiare sempre con il muso rivolto a Est

Il risultato è sempre lo stesso: parabrezza ghiacciati, portiere bloccate, tergicristalli incollati al vetro e partenze che diventano una piccola impresa. Per evitarlo bastano alcuni accorgimenti semplici, quelli che meccanici e assistenza stradale ripetono ogni anno. Pochi minuti la sera prima. Spesso senza spendere nulla.

Uno dei trucchi più usati nei Paesi del Nord Europa è anche uno dei più semplici: parcheggiare l’auto con il muso rivolto a est, quando strada, cortile o posto auto lo permettono. Non è una fissazione. Al mattino i primi raggi del sole arrivano prima sul parabrezza, scaldano il vetro e aiutano a creare un velo d’acqua tra la superficie e il ghiaccio. A quel punto il raschietto lavora meglio. In certi casi basta accendere la ventilazione interna e aspettare qualche minuto.

Il sistema funziona soprattutto se la vettura non resta coperta dall’ombra di palazzi, alberi o muri alti. In un parcheggio condominiale, per esempio, scegliere il lato che prende luce già dalle 7.30 può fare la differenza rispetto a lasciare l’auto al buio fino a metà mattina. Il ghiaccio sui vetri non sparisce per magia, certo. Ma si riduce il tempo passato fuori, con il raschietto in mano, il motore acceso e le dita gelate.

Guarnizioni, tergicristalli e serrature: cosa preparare prima che arrivi la gelata

Le guarnizioni delle portiere sono tra le prime a soffrire quando l’umidità della sera diventa gelo. Un velo di vaselina, un po’ di talco o uno spray al silicone sui profili in gomma di porte, bagagliaio e cofano aiutano a impedire all’acqua di entrare e ghiacciare. “Meglio farlo prima della prima gelata, non quando la portiera è già incollata”, ripetono spesso i meccanici. In officina, d’inverno, arrivano auto con maniglie forzate e guarnizioni strappate proprio per questo.

Un parabrezza ghiacciato al mattino: piccoli accorgimenti come sollevare i tergicristalli aiutano a partire senza problemi.

Occhio anche ai tergicristalli. Se sono rimasti attaccati al vetro, non vanno mai tirati con forza. La sera si possono sollevare, se il modello dell’auto lo consente, oppure coprire con una vecchia calza, un panno sottile o anche con il cartone interno di un rotolo da cucina. L’obiettivo è semplice: lasciare un po’ d’aria tra gomma e parabrezza. Sembra un dettaglio da poco, ma evita spazzole rovinate e motorini sotto sforzo appena si aziona il comando al mattino.

Per le serrature ghiacciate, soprattutto sulle auto più vecchie o sui furgoni da lavoro, non basta avere il prodotto giusto. Bisogna anche tenerlo nel posto giusto. Il flacone di sbloccante per serrature serve a poco se resta nel vano portaoggetti, chiuso dentro l’auto. Meglio metterlo nella tasca del giubbotto, nello zaino o in borsa. Deve essere a portata di mano proprio quando la chiave non gira.

Freno a mano e umidità interna: gli errori che possono lasciare l’auto ferma

Quando le temperature scendono sottozero, soprattutto dopo pioggia o neve bagnata, il freno a mano può diventare una trappola. Se il meccanismo è umido, può ghiacciarsi su dischi o tamburi. Così al mattino il motore parte, ma l’auto resta ferma. Nei casi di gelo intenso, gli esperti consigliano di lasciare la vettura in prima marcia. Sulle automatiche, invece, va inserita la posizione P, controllando sempre che il terreno sia piano o che le ruote siano orientate in modo sicuro.

Altro problema classico: i vetri appannati dall’interno. Spesso dipende da tappetini bagnati, giacche umide o neve portata nell’abitacolo con le scarpe. Un rimedio casalingo è riempire una vecchia calza con lettiera per gatti assorbente e lasciarla sul cruscotto o sotto un sedile. Non fa miracoli, ma aiuta a togliere un po’ di umidità e può ridurre la condensa nelle mattine più fredde.

Da controllare anche il liquido lavavetri invernale, dettaglio che molti ricordano solo quando il getto si blocca. Le miscele estive possono ghiacciare nei tubi o negli ugelli, rendendo difficile pulire il parabrezza mentre si guida. In città come Torino, Milano o Bologna, dove dopo giornate umide la temperatura notturna può scendere in fretta, rabboccare con un prodotto antigelo evita una seccatura non da poco.

Spray fai-da-te e accessori a portata: cosa funziona davvero contro il ghiaccio

Se non c’è uno spray deghiacciante, si può preparare una soluzione d’emergenza con tre parti di acqua tiepida e una parte di aceto, da mettere in uno spruzzino e usare sul vetro prima del raschietto. L’aceto abbassa il punto di congelamento dell’acqua e aiuta a staccare il ghiaccio più sottile. Va però usato con moderazione, senza insistere su guarnizioni e parti verniciate se poi non si risciacqua.

Da evitare, invece, l’acqua bollente sul parabrezza ghiacciato. Lo sbalzo di temperatura può causare crepe nel vetro, soprattutto se ci sono già piccoli segni lasciati da sassolini o usura. Meglio acqua appena tiepida, prodotti specifici o il vecchio raschietto. E conviene tenerlo nell’abitacolo o nella tasca laterale della portiera, non nel baule, se il portellone rischia di bloccarsi.

Il kit minimo per l’inverno è essenziale: raschietto, guanti, liquido lavavetri antigelo, panno asciutto e sbloccante per serrature. Poche cose, ma al posto giusto. Se l’auto dorme all’aperto, conta più l’abitudine dell’intervento all’ultimo secondo: muso verso il sole, gomme e tergicristalli protetti, freno a mano evitato nelle notti più fredde. Così il gelo resta un contrattempo, non una partenza saltata.