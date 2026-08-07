Perché la tua TV ha un'immagine pessima e quali sono le 2 impostazioni che possono risolvere il problema

Molti televisori escono dalla scatola con impostazioni di fabbrica pensate più per attirare l’occhio in negozio che per funzionare bene in salotto. Prima di pensare a un guasto, vale la pena prendere il telecomando e controllare alcune voci: motion smoothing, modalità colore, retroilluminazione e risparmio energetico. Spesso bastano quelle a cambiare parecchio la resa.

Un televisore economico raramente arriva già regolato bene. Di solito parte con profili come “Vivido”, “Dinamico” o nomi simili: colori sparati, luminosità alta, immagine molto contrastata. In un punto vendita, sotto luci forti, fa la sua figura. A casa, però, magari la sera, con una serie in streaming e una lampada accesa di lato, il risultato può essere ben diverso: volti troppo rossi, neri chiusi, dettagli che nelle scene buie sembrano sparire.

Poi c’è il limite tecnico, che non va ignorato. Un pannello 720p non può avere la stessa definizione di un Full HD o di un 4K. E un 32 pollici entry level non gestisce contrasto, uniformità e movimento come un modello di fascia più alta. “Non è detto che sia rotto”, spiegano spesso i tecnici nei centri assistenza. Più semplicemente, può essere regolato male per la stanza in cui viene usato. Ed è da lì che conviene partire.

Motion smoothing: così nasce l’effetto soap opera

La prima voce da cercare è il motion smoothing, cioè il sistema che aggiunge fotogrammi per rendere più fluide le immagini. In pratica il televisore adatta contenuti girati a 24, 30 o 60 fotogrammi al secondo al refresh dello schermo, spesso 60 Hz o 120 Hz. Detta così sembra una buona cosa. Nei film, però, può rovinare l’effetto cinema e trasformare tutto in qualcosa di troppo liscio, quasi da soap opera del pomeriggio o da ripresa in studio.

Una TV appena installata in salotto, con telecomando e cavo HDMI pronti per regolare le impostazioni dell’immagine.

Il nome cambia a seconda del marchio. Su alcuni LG si chiama TruMotion, su altri modelli può comparire come Action Smoothing, Motion Plus, MotionFlow o con diciture simili. Il percorso più semplice è entrare nel menu Immagine, aprire le impostazioni avanzate e disattivare la voce legata al movimento. In alternativa, spesso basta scegliere Modalità Film o Cinema. Per sport e partite un po’ di fluidità in più può anche servire. Per un film, nella maggior parte dei casi, meglio farne a meno.

Colori, retroilluminazione ed Eco: le regolazioni che fanno la differenza

Il secondo passaggio riguarda colore, contrasto, luminosità e retroilluminazione. Le modalità più spinte tendono a esagerare: prati di un verde innaturale, cieli troppo accesi, zone luminose senza dettaglio. Passare a un profilo Cinema, Film, Standard o Calibrato, quando c’è, rende spesso l’immagine più equilibrata e leggibile. All’inizio può sembrare meno brillante, ma è anche meno aggressiva.

Occhio anche al risparmio energetico. Su molti TV economici abbassa parecchio la luminosità del pannello, e così le serie più scure diventano faticose da seguire, soprattutto nelle scene notturne. Conviene provare a disattivare la modalità Eco, oppure portarla su un livello medio, e poi lavorare sulla retroilluminazione senza alzare troppo la luminosità generale.

Sono due comandi diversi: confonderli può peggiorare i neri invece di migliorare l’immagine. Anche la nitidezza va dosata. Se è troppo alta crea contorni finti attorno agli oggetti; se è troppo bassa rende tutto impastato. Una regolazione intermedia, spesso, è la scelta più sensata.

Cavi, sorgenti e pannello: prima di dare la colpa al televisore

Prima di bocciare il TV appena comprato, meglio controllare da dove arriva il segnale. Un vecchio decoder, un’app che trasmette a bassa qualità, una connessione instabile o un cavo HDMI rovinato possono causare immagini sgranate, blocchi, colori strani o persino schermate nere. La prova è semplice: cambiare porta HDMI, usare un altro cavo e confrontare digitale terrestre, piattaforme streaming e un contenuto in alta definizione.

Restano, naturalmente, i limiti del pannello. Secondo le valutazioni pubblicate da Consumer Reports, la qualità dell’immagine può cambiare molto in base a dimensioni, modello, tecnologia usata e impostazioni del singolo marchio. Nessuna regolazione trasforma un televisore economico in un OLED, né può aggiungere risoluzione dove manca.

Però qualche intervento mirato — spegnere il motion smoothing, scegliere una modalità colore più neutra, sistemare retroilluminazione ed Eco — può rendere il televisore molto più piacevole nell’uso di tutti i giorni. E spesso bastano pochi minuti, telecomando alla mano.