Perché non dovresti mai collegare il tuo smartphone a porte USB pubbliche

Le porte USB pubbliche sono comode quando la batteria è quasi finita, ma possono comportare rischi poco considerati. Alcune precauzioni semplici aiutano a evitarli.
Le porte USB pubbliche sono comode quando la batteria è quasi finita, ma possono comportare rischi poco considerati. Alcune precauzioni semplici aiutano a evitarli.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 1 ago 2026
Perché non dovresti mai collegare il tuo smartphone a porte USB pubbliche

Collegare lo smartphone a una porta USB pubblica può sembrare una soluzione innocua quando la batteria è quasi a terra, ma in alcuni casi quel gesto può esporre il dispositivo a rischi inutili.

Il problema nasce dal fatto che una porta USB non trasporta soltanto energia: può anche gestire lo scambio di dati. È proprio su questa doppia funzione che si basa il cosiddetto juice jacking, un attacco che sfrutta colonnine, cavi o stazioni di ricarica manomessi.

Come funziona il rischio delle porte USB pubbliche

Quando si collega un telefono a una porta USB pubblica, il cavo può attivare non solo la ricarica ma anche una comunicazione tra il dispositivo e la presa. Nella maggior parte dei casi non succede nulla di anomalo, ma se la stazione è stata alterata o se viene usato un cavo manomesso, quel collegamento può diventare una via d’accesso ai dati.

Il principio è semplice: lo standard USB nasce per fornire corrente e trasferimento dati. Se il telefono sblocca una sessione dati o l’utente autorizza per errore un collegamento, un aggressore può tentare di leggere informazioni, modificare impostazioni o installare software indesiderato. Non tutte le prese in aeroporto o in stazione sono pericolose, ma il punto è che l’utente non può sapere con certezza cosa ci sia dietro una porta apparentemente normale.

Il rischio aumenta quando si viaggia di fretta, con il telefono quasi scarico e poca attenzione ai messaggi mostrati sullo schermo. In quelle situazioni è più facile premere su “consenti” senza leggere, oppure usare un cavo trovato sul posto. Ed è proprio in quel momento che una ricarica comoda può trasformarsi in un collegamento non controllato.

Cosa possono rischiare smartphone e laptop

Il pericolo più noto è il furto di dati. In teoria un attacco riuscito può puntare a messaggi, email, foto, contatti, file di lavoro e credenziali memorizzate. Nei casi peggiori può tentare di installare malware o altri strumenti capaci di restare nel dispositivo anche dopo avere scollegato il cavo.

Mano con smartphone e cavo vicino a una porta USB pubblica su una colonna metallica in una sala d’attesa

Uno smartphone sta per essere collegato a una porta USB pubblica in stazione, simbolo dei rischi di juice jacking.

Un altro aspetto delicato riguarda i laptop aziendali e i telefoni usati anche per il lavoro. Se un dispositivo viene compromesso durante un viaggio, il problema non resta limitato a quella singola ricarica: può estendersi alla rete dell’ufficio o agli account professionali collegati. Ecco perché molte aziende chiedono ai dipendenti di evitare sempre le colonnine USB gratuite e di usare solo accessori personali.

Va chiarito che il juice jacking non significa che ogni porta USB pubblica sia automaticamente infetta. Sarebbe scorretto dirlo. Però il rischio esiste ed è preso sul serio da diverse autorità di sicurezza, proprio perché basta un punto di ricarica alterato per creare una superficie di attacco verso molti utenti distratti o in difficoltà con l’autonomia della batteria.

Le precauzioni più efficaci per ricaricare in sicurezza

La soluzione più semplice è usare una presa elettrica tradizionale con il proprio caricatore, perché una normale presa a muro fornisce corrente ma non apre un canale dati con il telefono. In alternativa, il compagno di viaggio più utile resta il power bank, soprattutto in aeroporto, in treno o durante giornate molto lunghe fuori casa.

Se non si può evitare una porta USB, è meglio usare un cavo solo ricarica oppure un adattatore che blocchi fisicamente il passaggio dei dati. Aiuta anche mantenere il telefono bloccato con PIN, impronta o riconoscimento facciale, tenere attiva la cifratura e installare con regolarità gli aggiornamenti di sicurezza. Se compare una richiesta di autorizzazione al trasferimento dati, la scelta più prudente è negare subito.

Un’altra regola utile è non collegare mai lo smartphone a cavi trovati in luoghi pubblici e non usare accessori sconosciuti prestati da estranei. Cavi, hub e adattatori possono essere modificati senza segni evidenti. Meglio quindi portare con sé il proprio equipaggiamento e trattare una porta USB pubblica come si tratterebbe una rete Wi‑Fi aperta: comoda, ma da usare con molta cautela.

Negli ultimi anni FBI e CISA hanno più volte ricordato di evitare le stazioni di ricarica USB gratuite e di preferire prese elettriche o batterie portatili. Il termine “juice jacking” viene usato da tempo in ambito cybersecurity proprio per descrivere questo tipo di rischio. La regola pratica resta semplice: se la batteria scarica è un fastidio, un collegamento USB non fidato può diventare un problema molto più serio.

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