Perché pagare lo SPID nuovo quando lo puoi sostituire gratis: come fare semplicemente

La CIE non è soltanto un documento di riconoscimento, ma anche uno strumento digitale completo. Grazie al microchip integrato, può essere utilizzata per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione attraverso l’app dedicata.
La CIE non è soltanto un documento di riconoscimento, ma anche uno strumento digitale completo. Grazie al microchip integrato, può essere utilizzata per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione attraverso l’app dedicata.
Silvia Dalia
Pubblicato il 27 giu 2026
Perché pagare lo SPID nuovo quando lo puoi sostituire gratis: come fare semplicemente

Questa tecnologia permette di sostituire lo SPID in molte operazioni quotidiane, offrendo un sistema di accesso gratuito, sicuro e direttamente collegato al documento personale.

Per utilizzarla è necessario disporre di uno smartphone compatibile con la tecnologia NFC e completare l’attivazione tramite l’app ufficiale. Una volta configurata, la carta consente l’autenticazione in pochi secondi.

Il processo di configurazione richiede alcuni passaggi iniziali legati ai codici di sicurezza associati al documento. Questi codici vengono forniti in due parti al momento del rilascio della carta e servono per completare l’attivazione sull’app.

Una volta inseriti correttamente, è possibile associare il documento al proprio smartphone e attivare sistemi di riconoscimento come impronta digitale o riconoscimento facciale, eliminando la necessità di ricordare password complesse.

Recupero credenziali e gestione semplificata

In caso di smarrimento dei codici, non è necessario richiedere un nuovo documento. È possibile recuperarli tramite gli uffici anagrafici oppure attraverso la procedura digitale disponibile nell’applicazione ufficiale, che consente di rigenerare le credenziali dopo una verifica dell’identità.

SPID, come sostituirlo con la CIE – Webnews.it

Questo rende la gestione della CIE più flessibile rispetto allo SPID tradizionale, soprattutto in un contesto in cui alcuni servizi digitali stanno diventando a pagamento.

L’evoluzione dei sistemi di identità digitale si inserisce in un processo più ampio di trasformazione della Pubblica Amministrazione. Sempre più servizi vengono resi accessibili online e la tendenza è quella di semplificare l’accesso attraverso strumenti unici e integrati.

In questo scenario, la carta d’identità elettronica sta assumendo un ruolo sempre più centrale, soprattutto perché offre un’alternativa senza costi di gestione aggiuntivi.

Di fronte ai nuovi costi introdotti da alcuni provider SPID, molti utenti stanno scoprendo che esiste già un’alternativa completamente gratuita e facilmente utilizzabile. La carta d’identità elettronica, una volta attivata, permette di accedere ai servizi pubblici digitali in modo rapido e sicuro, rappresentando una soluzione concreta per evitare spese inutili e semplificare la gestione dell’identità digitale.

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