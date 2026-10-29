Perché per gli ordini multipli sarà addebitato un costo aggiuntivo

Dal 1° novembre arriva infatti una commissione di gestione da 2 euro per articolo sulle spedizioni dirette ai clienti europei. Un costo legato alle pratiche doganali, che può cambiare il prezzo finale delle offerte online.

La novità riguarda gli acquisti fatti su piattaforme e rivenditori con sede fuori dall’Unione europea, quando la merce viene spedita direttamente al consumatore in Europa. Dal 1° novembre 2026, oltre alla tariffa doganale già prevista, si aggiunge una commissione di gestione di 2 euro per articolo. Un costo piccolo solo in apparenza, soprattutto per chi riempie il carrello con più prodotti a basso prezzo.

La nuova voce si somma al dazio doganale di 3 euro applicato dal 1° luglio 2026 alle merci importate attraverso questo canale. Tradotto: il prezzo visto nella pagina prodotto, quello che spesso spinge a cliccare su “acquista”, potrebbe non essere il prezzo reale da pagare. “Bisogna guardare il totale, non solo lo sconto”, spiegano fonti del settore logistico, richiamando l’attenzione sui costi che spuntano alla fine o vengono già inglobati nei prezzi.

La misura, però, non riguarda tutti gli acquisti online. Se il prodotto parte da un magazzino situato nell’UE, oppure se il venditore è un rivenditore europeo, la nuova commissione non si applica. È un dettaglio concreto, non una finezza tecnica: due prodotti identici possono arrivare a costare diversamente solo perché spediti da luoghi diversi.

Perché conta la data della dichiarazione doganale e non quella dell’ordine

Il punto più delicato è il calendario. Per stabilire se scattano i nuovi costi non conta il giorno in cui il cliente fa l’ordine, ma il momento in cui la dogana accetta la dichiarazione di spedizione. Sembra una questione da addetti ai lavori, ma può avere effetti molto pratici per gli acquisti fatti a ridosso di novembre.

Controllo doganale su un pacco di abbigliamento con documenti e calcolatrice, simbolo dei costi aggiuntivi sugli acquisti extra UE.

Anche un ordine concluso a fine ottobre, quindi, può finire nelle nuove regole se la relativa dichiarazione doganale arriva alle autorità dopo il 1° novembre. Può succedere con pacchi preparati in ritardo, oppure con spedizioni accumulate dai grandi operatori prima delle promozioni. Solo quando la pratica viene presa in carico si stabilisce quale regime applicare.

Per chi compra online, questo passaggio non è sempre facile da vedere. Le piattaforme mostrano quasi sempre la data dell’ordine e una finestra di consegna, ma non sempre indicano quando il pacco viene dichiarato in dogana. Per questo, nei giorni del Singles’ Day e del Black Friday, gli acquisti da siti extra UE potrebbero richiedere qualche controllo in più. Soprattutto quando l’offerta sembra particolarmente conveniente.

Quanto possono aumentare i costi: esempi su ordini con più articoli

La commissione da 2 euro non viene calcolata su ogni singolo pezzo in modo meccanico. Il criterio è legato al numero di articoli distinti presenti nell’ordine. Diverse magliette uguali, per esempio, possono essere considerate un solo articolo. Una maglietta e un paio di pantaloni, invece, vengono trattati come due articoli separati.

Per i prodotti sotto i 150 euro, il conto può salire in fretta. Se un ordine contiene due articoli diversi, il cliente può trovarsi davanti a 6 euro di dazio doganale — 3 euro per ciascun articolo — più 4 euro di commissione di gestione. Totale: 10 euro di costi aggiuntivi. Non una cifra enorme su una spesa importante, ma pesante su un carrello da pochi euro, magari costruito proprio attorno a sconti e spedizioni promozionali.

C’è anche un altro punto da tenere presente: la commissione di gestione si applica a prescindere dal valore della merce e, secondo le informazioni disponibili, non è rimborsabile in caso di reso. In teoria dovrebbero pagarla piattaforme e importatori. Nella pratica, però, quel costo può finire nel prezzo finale o essere trasferito indirettamente al consumatore. “Il rischio è che l’affare resti tale solo in apparenza”, osserva un operatore del commercio online.

Come evitare sorprese al checkout verificando magazzino e venditore

La prima cosa da controllare, prima di pagare, è il luogo di spedizione. Se il prodotto parte da un deposito nell’Unione europea, i nuovi costi di importazione non si applicano. Se invece arriva da un Paese extra UE, il totale può cambiare. Di solito l’informazione si trova nella scheda prodotto, nelle condizioni di consegna o, al più tardi, nella pagina di checkout.

Vale la pena verificare anche chi vende davvero l’articolo. Su molte piattaforme, il marchio in evidenza non coincide sempre con il venditore effettivo o con il soggetto che si occupa dell’importazione. Prezzo molto basso, tempi di consegna lunghi e riferimenti a spedizioni internazionali sono segnali da leggere con attenzione. Senza fretta. Bastano pochi secondi per evitare un addebito inatteso.

In vista delle promozioni di novembre, il consiglio è semplice: confrontare il prezzo pubblicizzato con il totale effettivo dell’ordine, includendo dazi, commissioni e spese di spedizione. Per chi compra spesso da marketplace extra UE, possono essere utili anche gli strumenti informativi messi a disposizione dalle autorità doganali, così da orientarsi tra tariffe e franchigie. Perché dal 1° novembre 2026 il vero sconto si capirà solo alla fine.