Perché spendere 1000 € se con questi top di gamma non arrivi neanche a 200 euro: i migliori smartphone secondo altro consumo

Oggi trovare uno smartphone economico ma completo non è più un’impresa. Display OLED, connettività 5G, autonomia elevata e persino certificazioni contro acqua e polvere stanno diventando sempre più comuni anche nella fascia economica.
Oggi trovare uno smartphone economico ma completo non è più un’impresa. Display OLED, connettività 5G, autonomia elevata e persino certificazioni contro acqua e polvere stanno diventando sempre più comuni anche nella fascia economica.
Silvia Dalia
Pubblicato il 10 giu 2026
Perché spendere 1000 € se con questi top di gamma non arrivi neanche a 200 euro: i migliori smartphone secondo altro consumo

Secondo i test di Altroconsumo, non tutti i modelli sotto i 200 euro garantiscono però lo stesso equilibrio tra prestazioni, autonomia e fotocamera.

Motorola, il top completo della fascia economica

Il Motorola Edge 60 Fusion emerge come il più completo: offre un display OLED da 6,7 pollici, Wi-Fi 6, supporto 5G e autonomia elevata. Anche il comparto fotografico si difende bene per la fascia di prezzo, mentre la certificazione IP68 lo rende resistente a polvere e immersioni in acqua. Nonostante il prezzo leggermente superiore ai 200 euro, rappresenta un investimento solido per chi vuole prestazioni complete senza compromessi.

Smartphone a meno di € 200 – Webnews.it

In alternativa, il Motorola G86 viene consigliato come miglior compromesso tra qualità e prezzo. Con pannello OLED da 6,7 pollici, refresh rate 120 Hz e IP68/IP69, il dispositivo offre prestazioni solide nell’uso quotidiano e un comparto fotografico convincente, risultando ideale per chi cerca foto di qualità senza spendere troppo.

Oppo e Xiaomi: autonomia e convenienza

Tra le alternative più interessanti, Oppo Reno 13 F 5G e Oppo A6 Pro 5G si distinguono per autonomia e resistenza. Il Reno 13 F 5G integra display OLED, IP69 e 5G, garantendo prestazioni equilibrate, mentre l’A6 Pro 5G eccelle per la batteria da 7.000 mAh, permettendo fino a 55 ore di utilizzo con luminosità standard, un risultato notevole nella fascia economica.

Per chi punta a spendere il meno possibile senza rinunciare al 5G, il Xiaomi Redmi Note 14 5G rappresenta la scelta più conveniente. Display OLED da 6,7 pollici, jack audio, microSD e prestazioni adeguate per social, streaming e uso quotidiano ne fanno un modello equilibrato e accessibile.

Un elemento comune a tutti i modelli selezionati è l’assenza della ricarica wireless, ancora rara sotto i 200 euro. Chi sceglie in questa fascia dovrebbe dunque concentrarsi su autonomia, qualità del display, fotocamera e supporto 5G, caratteristiche ormai sempre più accessibili anche nei dispositivi economici.

Spendere 1.000 euro per uno smartphone premium non è necessario: oggi è possibile avere display OLED, 5G, fotocamera affidabile e certificazioni di resistenza con meno di 200 euro, grazie a modelli come Motorola Edge 60 Fusion, Motorola G86, Oppo Reno 13 F 5G e Xiaomi Redmi Note 14 5G. La fascia economica non è mai stata così competitiva.

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