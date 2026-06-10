Perché spendere 1000 € se con questi top di gamma non arrivi neanche a 200 euro: i migliori smartphone secondo altro consumo

Secondo i test di Altroconsumo, non tutti i modelli sotto i 200 euro garantiscono però lo stesso equilibrio tra prestazioni, autonomia e fotocamera.

Motorola, il top completo della fascia economica

Il Motorola Edge 60 Fusion emerge come il più completo: offre un display OLED da 6,7 pollici, Wi-Fi 6, supporto 5G e autonomia elevata. Anche il comparto fotografico si difende bene per la fascia di prezzo, mentre la certificazione IP68 lo rende resistente a polvere e immersioni in acqua. Nonostante il prezzo leggermente superiore ai 200 euro, rappresenta un investimento solido per chi vuole prestazioni complete senza compromessi.

In alternativa, il Motorola G86 viene consigliato come miglior compromesso tra qualità e prezzo. Con pannello OLED da 6,7 pollici, refresh rate 120 Hz e IP68/IP69, il dispositivo offre prestazioni solide nell’uso quotidiano e un comparto fotografico convincente, risultando ideale per chi cerca foto di qualità senza spendere troppo.

Oppo e Xiaomi: autonomia e convenienza

Tra le alternative più interessanti, Oppo Reno 13 F 5G e Oppo A6 Pro 5G si distinguono per autonomia e resistenza. Il Reno 13 F 5G integra display OLED, IP69 e 5G, garantendo prestazioni equilibrate, mentre l’A6 Pro 5G eccelle per la batteria da 7.000 mAh, permettendo fino a 55 ore di utilizzo con luminosità standard, un risultato notevole nella fascia economica.

Per chi punta a spendere il meno possibile senza rinunciare al 5G, il Xiaomi Redmi Note 14 5G rappresenta la scelta più conveniente. Display OLED da 6,7 pollici, jack audio, microSD e prestazioni adeguate per social, streaming e uso quotidiano ne fanno un modello equilibrato e accessibile.

Un elemento comune a tutti i modelli selezionati è l’assenza della ricarica wireless, ancora rara sotto i 200 euro. Chi sceglie in questa fascia dovrebbe dunque concentrarsi su autonomia, qualità del display, fotocamera e supporto 5G, caratteristiche ormai sempre più accessibili anche nei dispositivi economici.

Spendere 1.000 euro per uno smartphone premium non è necessario: oggi è possibile avere display OLED, 5G, fotocamera affidabile e certificazioni di resistenza con meno di 200 euro, grazie a modelli come Motorola Edge 60 Fusion, Motorola G86, Oppo Reno 13 F 5G e Xiaomi Redmi Note 14 5G. La fascia economica non è mai stata così competitiva.