Perché spendere 800 € o più? Lidl sta quasi regalando il climatizzatore 3 in 1 al prezzo di una cena fuori

Se fino a pochi anni fa acquistare un climatizzatore significava investire diverse centinaia di euro, oggi esistono alternative decisamente più accessibili. Tra queste spicca la nuova proposta di Lidl, che mette in vendita un climatizzatore portatile 3 in 1 a un prezzo particolarmente competitivo.
L’offerta è destinata a chi desidera migliorare il comfort domestico senza ricorrere a costosi impianti fissi o interventi di installazione complessi.
Il punto di forza del dispositivo è la sua versatilità. Oltre alla funzione principale di raffrescamento, integra infatti anche la modalità deumidificatore e quella ventilatore, consentendo di adattarsi alle diverse esigenze durante tutta la stagione estiva.
Il sistema di climatizzazione sviluppa una capacità di 7000 BTU, sufficiente per rinfrescare ambienti di piccole e medie dimensioni. Nei giorni più afosi, invece, la funzione di deumidificazione aiuta a ridurre l’umidità presente nell’aria, migliorando la sensazione di benessere anche quando la temperatura non è particolarmente elevata.
Temperatura regolabile e timer intelligente
Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità di personalizzare il funzionamento. L’utente può impostare la temperatura desiderata scegliendo un intervallo compreso tra 16 e 31 gradi, adattando facilmente il climatizzatore alle proprie preferenze.
Sono inoltre disponibili due livelli di ventilazione, utili per regolare l’intensità del flusso d’aria in base alle condizioni dell’ambiente.
Completa la dotazione un timer programmabile fino a 24 ore, che permette di impostare l’accensione o lo spegnimento automatico dell’apparecchio. Una funzione particolarmente utile per trovare la casa già fresca al rientro o evitare inutili consumi durante la notte.
Il climatizzatore viene fornito con tutti gli accessori necessari per l’utilizzo immediato. Nella confezione trovano spazio il telecomando, il tubo di scarico, i raccordi di collegamento e gli elementi necessari per l’installazione su finestre compatibili.
Essendo un modello portatile, può essere facilmente spostato da una stanza all’altra senza interventi murari, rappresentando una soluzione pratica soprattutto per chi vive in appartamento o in abitazioni dove non è possibile installare un climatizzatore fisso.
L’aspetto che rende questa proposta particolarmente interessante è senza dubbio il costo. Lidl propone infatti il climatizzatore a 139 euro per i clienti che possono usufruire della promozione dedicata, una cifra decisamente inferiore rispetto ai tradizionali climatizzatori fissi, che tra acquisto e installazione possono superare facilmente gli 800 euro.
Per chi cerca una soluzione economica per affrontare il caldo estivo, questa offerta rappresenta quindi un’opportunità da valutare con attenzione.
Attenzione alla disponibilità
Come spesso accade per le promozioni stagionali della catena, il climatizzatore sarà disponibile solo per un periodo limitato e fino a esaurimento delle scorte.
Chi è interessato farebbe quindi bene a verificare la disponibilità presso il punto vendita più vicino, soprattutto considerando che i prodotti dedicati alla stagione estiva tendono ad andare rapidamente esauriti.