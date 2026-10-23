Perché sul tuo telefono nella barra superiore è apparsa un'icona a forma di telefono fisso?

Di solito segnala funzioni di chiamata attive, spesso le chiamate Wi-Fi, e indica il modo in cui il telefono sta gestendo telefonate e messaggi, soprattutto quando la rete mobile non prende bene. A prima vista il simbolo può spiazzare: una cornetta, una linea, a volte il segno del Wi-Fi o una freccia. Nella gran parte dei casi, però, non è un guasto né un’app sconosciuta rimasta aperta. È un avviso del sistema, utile per capire cosa sta succedendo prima di mettere mano alle impostazioni o chiamare l’assistenza.

Il caso più comune, quando in alto sullo schermo compare una cornetta da telefono fisso con il simbolo del Wi-Fi, è semplice: sul telefono sono attive le chiamate Wi-Fi. L’icona può comparire durante una telefonata, oppure nel pannello delle impostazioni rapide, accanto ad altri simboli familiari come Bluetooth, NFC o modalità silenziosa.

La funzione esiste da tempo, ma molti la notano solo quando spunta quel piccolo simbolo. In pratica, lo smartphone sta dicendo che la chiamata passa dalla connessione Wi-Fi invece che dalla normale rete mobile. Succede spesso in casa, in ufficio, nei seminterrati o dove il segnale dell’operatore è debole. Nessun allarme, quindi. Conviene solo sapere dove controllare.

Sulla maggior parte degli smartphone Android, la voce si trova nelle impostazioni di connessione o nella sezione dedicata alla rete mobile. Il percorso cambia un po’ tra Samsung, Xiaomi, Motorola, Oppo e Google Pixel, ma il nome è quasi sempre “Chiamate Wi-Fi”. Se l’interruttore è attivo, l’icona può comparire quando il telefono sceglie di usare il Wi-Fi per gestire la comunicazione.

Chiamate e SMS via Wi-Fi: cosa succede davvero

Le chiamate Wi-Fi permettono di fare e ricevere telefonate usando una rete internet di casa o dell’ufficio, senza passare dal segnale cellulare tradizionale. Il numero resta lo stesso. Anche l’app Telefono è quella già presente sullo smartphone. Non serve aprire servizi esterni come WhatsApp, Telegram, Skype o altre app di messaggistica.

Dettaglio della barra di stato Android con l’icona della cornetta e del Wi‑Fi, tipica delle chiamate Wi‑Fi attive.

Anche gli SMS tradizionali, se supportati dall’operatore e dal dispositivo, possono passare da questo sistema. Per l’utente cambia poco: si compone un numero, si risponde, si invia un messaggio. La differenza è dietro le quinte. La telefonata viaggia sulla rete Wi-Fi e il telefono lo segnala con quell’icona nella parte alta dello schermo.

La disponibilità dipende da tre cose: smartphone compatibile, operatore telefonico che supporta il servizio e funzione attiva nelle impostazioni. Avere un telefono recente, da solo, non sempre basta. Alcuni gestori richiedono una configurazione automatica della SIM, altri abilitano il servizio solo su determinati piani. In caso di dubbio, il controllo più veloce è nell’app Impostazioni. Se l’opzione non compare, meglio verificare con il proprio operatore.

Segnale debole o Wi-Fi instabile: quando l’icona può fare la differenza

Il vantaggio principale delle chiamate Wi-Fi si vede quando il segnale mobile è scarso: stanze interne, case con muri spessi, garage, zone collinari o uffici schermati. In situazioni così, il telefono può usare una rete internet più stabile e garantire conversazioni più chiare, senza costringere l’utente a cercare campo vicino a una finestra o, come spesso accade, sul balcone.

Non sempre, però, il Wi-Fi è la scelta migliore. Se la connessione internet è lenta, se il router è lontano o se alcune stanze sono coperte male, anche la chiamata può risentirne. La voce può arrivare a scatti, con ritardi o piccole interruzioni. A quel punto il telefono può provare a passare alla rete mobile. E proprio il cambio da una rete all’altra può creare qualche incertezza.

Molti dispositivi permettono di scegliere una priorità: usare il Wi-Fi quando è disponibile oppure partire dalla rete cellulare e passare all’altra solo se serve. È un’impostazione utile, ma va scelta in base alla situazione reale. Chi ha una fibra stabile e poco segnale mobile tenderà a preferire il Wi-Fi. Chi vive in una zona ben coperta dall’operatore, invece, può lasciare la rete mobile come prima scelta. Regola semplice: se l’icona compare e le chiamate funzionano bene, non c’è motivo di intervenire.

Non solo Wi-Fi: chiamata persa, segreteria e inoltro

Non tutte le icone a forma di telefono fisso indicano le chiamate Wi-Fi. Una cornetta può comparire anche per una chiamata in corso, una chiamata persa, un messaggio in segreteria telefonica o una funzione meno usata, ma ancora presente su molti telefoni: l’inoltro di chiamata. A fare la differenza sono i dettagli, spesso piccoli: una freccia, una cornetta rivolta verso il basso, un simbolo aggiunto accanto all’icona.

La chiamata persa di solito arriva con una notifica nel pannello superiore: abbassando la tendina, il sistema mostra numero, contatto e orario. La segreteria telefonica, invece, può essere indicata da un’icona dedicata o da una notifica dell’operatore. In entrambi i casi, la spiegazione compare quasi sempre nel pannello delle notifiche. È il primo posto da controllare, prima ancora di entrare nelle impostazioni.

Più nascosto è l’inoltro di chiamata, che devia le telefonate verso un altro numero. Di norma non si attiva da solo: va impostato dall’app Telefono, entrando nelle impostazioni e poi nelle voci dedicate ai servizi aggiuntivi o alle deviazioni di chiamata. Se compare una cornetta con una freccia e non si ricorda di aver cambiato nulla, vale la pena dare un’occhiata lì. In generale, sia le chiamate Wi-Fi sia l’inoltro di chiamata non dovrebbero comparire se non sono stati abilitati. Se l’icona resta visibile senza un motivo chiaro, passare dalle impostazioni è il modo più semplice per capire cosa sta segnalando lo smartphone.