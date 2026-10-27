Perché tutti dovrebbero avere un cavo Ethernet in casa: non serve solo per Internet

Un semplice cavo Ethernet dimenticato dietro al router può diventare una risorsa preziosa anche lontano da Internet, portando segnali e alimentazione in tutta casa.

In casa e in ufficio, infatti, può aiutare a trasmettere video e audio oppure a collegare dispositivi dove il Wi-Fi fatica ad arrivare. Con la tecnologia Power over Ethernet può persino fornire corrente elettrica attraverso il collegamento di rete. Tutto dipende dalla categoria del cavo e dagli adattatori impiegati.

Cat5e e Cat6, la scelta che pesa su velocità e stabilità

I cavi Ethernet non sono tutti uguali. E la differenza tra Cat5e e Cat6, nella pratica, si sente più di quanto si pensi. Il Cat5e, cioè Categoria 5 Enhanced, regge di norma collegamenti fino a 1 Gbps per circa 100 metri. Oltre quella distanza il segnale può iniziare a perdere qualità, tra attenuazione e interferenze.

Il Cat6 fa un passo avanti: può arrivare fino a 10 Gbps su tratte più corte, attorno ai 55 metri, e resta comunque più che adeguato per il gigabit nelle distanze tipiche di una casa o di un piccolo ufficio. Contano anche la schermatura e la costruzione del cavo, soprattutto se passa vicino a prese, canaline piene o quadri tecnici.

Detto semplice: se si cabla oggi un’abitazione, il Cat6 è spesso la scelta più sensata. Costa poco di più, ma lascia più margine per il futuro.

Video e audio sul cavo di rete: quando l’Ethernet sostituisce l’HDMI

La parte meno nota riguarda il video su cavo Ethernet. In molte installazioni, quando un televisore, un proiettore o un monitor sono lontani dalla sorgente, una coppia di extender HDMI può usare un normale cavo Cat5e o Cat6 per portare il segnale da una stanza all’altra. Il funzionamento è lineare: un trasmettitore si collega alla sorgente HDMI, un ricevitore al display, e in mezzo passa il cavo di rete già presente nel muro.

È una soluzione comoda in uffici, sale riunioni, case ristrutturate e piccoli impianti domestici. Non è però una bacchetta magica. Con segnali molto pesanti, come il 4K a 120 Hz, molti extender economici possono mostrare limiti di banda, compressione o problemi di compatibilità. In quei casi un cavo HDMI ottico attivo può essere più stabile.

Un discorso simile vale per l’audio: con gli adattatori giusti, un cavo di categoria può trasportare più canali analogici. In uno studio di registrazione, per esempio, può servire a collegare microfoni e apparecchiature tra due stanze senza far correre diversi cavi XLR. Meno ingombro, meno disordine dietro al banco.

Power over Ethernet: dati e corrente nello stesso cavo

Poi c’è il Power over Ethernet, conosciuto come PoE. È la tecnologia che permette a un solo cavo di portare insieme dati e alimentazione elettrica. Per questo molte videocamere di sorveglianza, telefoni VoIP e access point Wi-Fi funzionano anche senza una presa di corrente nelle vicinanze.

Servono uno switch PoE oppure un injector compatibile, con la potenza adatta al dispositivo collegato. Ma il vantaggio è immediato: meno alimentatori, meno fili, installazioni più ordinate. In una villetta, una videocamera sotto la gronda può ricevere rete e corrente dallo stesso cavo che arriva dal locale tecnico.

In un ufficio, un access point sul soffitto può essere spostato con più libertà. Ecco perché il vecchio cavo Ethernet merita ancora un posto in casa: non sostituisce sempre HDMI, Wi-Fi o impianti dedicati, ma spesso li completa meglio di quanto sembri.