Perché tutti gli automobilisti in estate stanno appendendo un tappo di sughero in auto

In estate capita sempre più spesso di vedere un tappo di sughero in auto, appeso con un cordino allo specchietto o lasciato nel vano portaoggetti.

Un trucco semplice, quasi da garage, usato da molti automobilisti per tenere a bada i cattivi odori nell’abitacolo dovuti a caldo, umidità, scarpe, animali o avanzi di cibo. Niente magie, sia chiaro. Il sughero è poroso, naturale, trattiene un po’ gli odori e può assorbire qualche goccia di olio essenziale. Non prende il posto di una buona pulizia, ma se l’auto è tenuta abbastanza bene può dare una mano. E costa praticamente zero.

Perché il sughero può aiutare contro gli odori nell’abitacolo

Il sughero è leggero, elastico e pieno di piccole cavità. Proprio per questo riesce a trattenere un po’ d’aria e di umidità. Non a caso c’è chi lo usa anche in casa, nel frigorifero o nei cassetti, per ridurre gli odori sgradevoli. In macchina il principio è lo stesso. Quando l’abitacolo resta chiuso per ore sotto il sole, soprattutto tra giugno e settembre, sedili, tappetini e plastiche fanno sentire di più gli odori.

Il tappo non “purifica” l’aria, meglio non esagerare. Però può smorzare quella sensazione di chiuso che arriva appena si apre lo sportello, soprattutto se viene aggiunto un profumo naturale leggero.

Come preparare i tappi con oli essenziali e dove posizionarli

Per usare un tappo di sughero in auto basta poco: si taglia a metà, così espone più superficie, e si versano sulla parte interna due o tre gocce di olio essenziale. Meglio scegliere profumi non troppo forti, come limone, lavanda, tea tree o menta. Alcuni lo infilano in un sacchettino di cotone e lo appendono allo specchietto retrovisore, facendo però attenzione a non coprire la visuale.

Altri lo sistemano nel vano portaoggetti, in una tasca laterale o nel portabicchieri: una scelta più discreta e pratica. Dopo due o tre giorni, con il caldo, conviene cambiarlo o aggiungere nuove gocce, perché il profumo svanisce e il sughero tende a saturarsi. Se in auto viaggiano bambini, animali o persone sensibili agli odori, meglio andarci piano e fare prima una prova breve.

Limiti del rimedio: quando serve una pulizia più profonda dell’auto

Il trucco del sughero contro i cattivi odori funziona solo quando il problema è leggero: l’abitacolo rimasto chiuso, un po’ di umidità, l’odore di una borsa sportiva o di un pranzo mangiato di fretta. Se invece ci sono tappetini bagnati, sedili macchiati, filtri dell’aria sporchi o residui finiti sotto i sedili, il tappo serve a poco.

In quel caso ci vuole una pulizia più profonda dell’auto: aspirazione fatta bene, lavaggio dei tessuti, controllo del filtro abitacolo e, se necessario, sanificazione del climatizzatore. D’estate, poi, il condizionatore può spingere nell’abitacolo odori già presenti nei condotti. Il tappo di sughero resta quindi un rimedio utile, economico e anche sostenibile. Ma va preso per quello che è: un piccolo aiuto quotidiano, non una soluzione miracolosa.