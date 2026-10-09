Perché tutti stanno comprando questa radio di emergenza con torcia e pannello solare

Una radio di emergenza con torcia, pannello solare e batteria capiente sta attirando l’attenzione di chi vuole prepararsi meglio a blackout e imprevisti.

Il modello proposto da Action riunisce in un solo dispositivo diverse funzioni utili quando manca la corrente o lo smartphone rischia di scaricarsi. Tra radio, power bank, manovella e illuminazione, l’obiettivo è continuare a comunicare e ricevere informazioni anche lontano da una presa elettrica. E il prezzo contribuisce a renderla interessante.

DAB+, FM e schermo laterale: così la radio aiuta a restare informati in emergenza

Il cuore del dispositivo è, prima di tutto, la radio. In caso di lunga interruzione di corrente, tempesta o rete mobile fuori uso, poter ascoltare aggiornamenti e comunicazioni ufficiali può diventare fondamentale.

Il modello venduto da Action riceve sia il segnale DAB+ sia la classica FM, così da seguire notiziari, avvisi locali e informazioni pubbliche anche quando lo smartphone non prende o la connessione dati salta. Sul lato c’è uno schermo che indica la stazione selezionata e il livello della batteria: una piccola cosa, ma molto pratica al buio o quando si usa l’apparecchio a intervalli.

Secondo la scheda prodotto citata dal sito olandese, la radio resiste a qualche schizzo d’acqua. Può quindi reggere una pioggia leggera o l’umidità in tenda. Non va però immersa: meglio saperlo prima.

Ricarica multipla e batteria da 10.000 mAh: presa, AAA, solare e manovella

Uno dei punti forti della radio di emergenza Hyundai è la possibilità di alimentarla in modi diversi. Non dipende da una sola fonte, e questo in emergenza conta. Si può ricaricare con la presa elettrica, usare con tre batterie AAA, oppure lasciare che lavori il piccolo pannello solare integrato nella parte superiore quando si è all’aperto. Se il sole manca, resta la soluzione più semplice e concreta: la manovella, da girare a mano per recuperare un po’ di energia quando non ci sono alternative.

La batteria interna da 10.000 mAh può anche fare da power bank per ricaricare dispositivi elettronici, a cominciare dallo smartphone. Non è un dettaglio da poco: in una situazione critica il telefono serve per chiamare, ricevere messaggi, consultare mappe già scaricate. A volte anche pochi punti percentuali fanno la differenza.

Torcia, Bluetooth, allarme e bussola: utile anche in campeggio, ai festival e in viaggio

La dotazione non si ferma all’uso in casa. Ed è anche per questo che la radio con torcia e pannello solare viene proposta come accessorio da campeggio, da festival o da tenere in auto durante un viaggio. Sul fianco c’è una torcia abbastanza potente per muoversi al buio; per una luce più soffusa, invece, è prevista una piccola lampada da lettura. Il dispositivo può collegarsi via Bluetooth allo smartphone e diventare uno speaker portatile: non è la funzione più “da emergenza”, certo, ma in tenda o in piazzola può tornare comoda.

Ci sono poi un allarme attivabile con un pulsante, utile per attirare l’attenzione, e una bussola per orientarsi in modo essenziale. La vendita, precisa Androidworld.nl, avviene tramite lo shop online di Action al prezzo di 39,95 euro: non sarebbe quindi un prodotto da cercare tra gli scaffali, ma da ordinare via web. L’offerta riguarda però Action nei Paesi Bassi: prezzo e disponibilità non sono quindi automaticamente gli stessi in Italia.