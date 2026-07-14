Perfect Days di Wim Wenders: il capolavoro del regista tedesco

Perfect Days di Wim Wenders: il film giapponese-tedesco che ha sorpreso il pubblico di tutto il mondo

Se ti sei chiesto cosa spinge un regista tedesco di fama mondiale a girare un film sui bagni pubblici di Tokyo, la risposta è più interessante di quanto sembri. Perfect Days di Wim Wenders è uno di quei progetti cinematografici che nascono da una commissione insolita e si trasformano in qualcosa di completamente diverso — e molto più ambizioso — rispetto alle intenzioni originali. Uscito nel 2023, questo film di 123 minuti è una coproduzione tra Giappone e Germania che ha riportato Wenders alla regia di un’opera di finzione dopo ben sette anni di assenza dal grande schermo narrativo.

Come nasce Perfect Days: da una serie di cortometraggi a un film unico

La genesi di Perfect Days di Wim Wenders è, in sé, una storia degna di essere raccontata. Il regista tedesco fu inizialmente invitato a realizzare una serie di cortometraggi dedicati ai bagni pubblici di Tokyo e agli architetti che li avevano progettati. Un progetto di nicchia, apparentemente destinato a un pubblico ristretto di appassionati di architettura e design urbano.

Ma Wenders non si accontentò. Convinse il committente giapponese a cambiare rotta: invece di una serie frammentata di corti, avrebbe realizzato un unico film narrativo. Una scelta coraggiosa, che trasformò un incarico promozionale in un’opera cinematografica con una sua identità precisa, un protagonista, una storia e una riflessione più ampia sulla vita quotidiana.

Vale la pena ricordare che Wenders non era nuovo a Tokyo: aveva già girato nella capitale giapponese nel 1985. Quel legame con la città, rinnovato dopo decenni, ha evidentemente contribuito a dare al film una texture visiva e narrativa autentica, lontana dalla semplice cartolina turistica.

La storia: Hirayama e i bagni pubblici di Tokyo

Al centro di Perfect Days c’è Hirayama, un uomo che lavora come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo. Un protagonista atipico per un film d’autore, eppure perfettamente coerente con la visione di Wenders: trovare la profondità nell’ordinario, il senso nelle routine apparentemente insignificanti.

Il film è classificato come dramma sentimentale, e questa definizione cattura bene il tono dell’opera. Non ci sono colpi di scena clamorosi, non c’è un plot ad alto voltaggio. Quello che il film offre è uno sguardo ravvicinato e rispettoso sulla vita di un uomo che ha scelto — o accettato — una forma di esistenza semplice, scandita da gesti ripetuti e da piccoli momenti di bellezza quotidiana.

Ecco cosa rende il film interessante dal punto di vista narrativo: la scelta del protagonista non è mai condiscendente. Hirayama non è un personaggio da compatire né da idealizzare. È semplicemente un uomo che vive, e che Wenders osserva con la stessa cura con cui Hirayama stesso pulisce i bagni che gli vengono affidati.

Wenders torna alla fiction dopo sette anni: perché è importante

Un dettaglio che vale la pena sottolineare: Perfect Days arriva sette anni dopo l’ultimo film di finzione di Wim Wenders. Un’assenza lunga, che aveva fatto interrogare molti appassionati del cinema d’autore europeo sul futuro narrativo del regista tedesco.

Immagine generata con AI

Il ritorno con un progetto ambientato in Giappone, in coproduzione tra due paesi con tradizioni cinematografiche molto diverse, è di per sé un segnale preciso: Wenders non ha smesso di cercare nuovi territori — geografici e cinematografici — in cui esprimere la sua visione.

La coproduzione giapponese-tedesca non è solo un dettaglio burocratico. Significa che il film ha potuto contare su risorse, competenze e sensibilità provenienti da due contesti culturali distinti, il che si riflette nell’approccio visivo e narrativo dell’opera.

La ricezione critica: un film che divide

Sarebbe scorretto presentare Perfect Days di Wim Wenders come un’opera unanimemente celebrata. La critica internazionale si è divisa in modo abbastanza netto. Da un lato, molti hanno elogiato la delicatezza della regia, la capacità di Wenders di trovare bellezza nei margini della vita urbana, la qualità visiva dell’opera. Dall’altro, alcune voci autorevoli — tra cui quella del The New Yorker — hanno sollevato riserve significative, in particolare riguardo a una certa sentimentalità e a momenti di vaghezza narrativa che, secondo questi critici, indeboliscono la tenuta complessiva del film.

Questa divisione è, in un certo senso, parte integrante del DNA del film. Un’opera che sceglie deliberatamente la lentezza, la ripetizione e la contemplazione come strumenti narrativi sa già che non piacerà a tutti. E probabilmente non vuole piacere a tutti.

Per approfondire la struttura narrativa e il significato del finale del film, è utile consultare l’analisi dettagliata pubblicata da Anonima Cinefili, che offre una lettura attenta delle scelte registiche e tematiche di Wenders.

Cosa rende Perfect Days un’opera da vedere

Al di là delle etichette — capolavoro o meno, questo è un giudizio che spetta a chi guarda — ci sono alcune ragioni concrete per cui Perfect Days di Wim Wenders merita attenzione:

L’origine insolita: un film nato da una commissione sui bagni pubblici e trasformato in un’opera narrativa autonoma è già, di per sé, una storia che vale la pena conoscere.

un film nato da una commissione sui bagni pubblici e trasformato in un’opera narrativa autonoma è già, di per sé, una storia che vale la pena conoscere. Il ritorno alla fiction: dopo sette anni, il ritorno di Wenders al cinema di finzione è un evento per chiunque segua il cinema d’autore europeo.

dopo sette anni, il ritorno di Wenders al cinema di finzione è un evento per chiunque segua il cinema d’autore europeo. Il contesto giapponese: Tokyo come ambientazione offre una prospettiva visiva e culturale che Wenders conosce da decenni, e che qui rielabora con occhi nuovi.

Tokyo come ambientazione offre una prospettiva visiva e culturale che Wenders conosce da decenni, e che qui rielabora con occhi nuovi. La coproduzione internazionale: il dialogo tra sensibilità tedesca e giapponese produce un’opera che non appartiene completamente né all’una né all’altra tradizione cinematografica.

il dialogo tra sensibilità tedesca e giapponese produce un’opera che non appartiene completamente né all’una né all’altra tradizione cinematografica. La durata calibrata: 123 minuti sono sufficienti per entrare nel ritmo del film senza essere sopraffatti dalla sua lentezza.

In definitiva, Perfect Days di Wim Wenders è un film che chiede al suo spettatore una disponibilità particolare: quella di rallentare, di osservare, di trovare interesse in ciò che normalmente passerebbe inosservato. Se sei disposto a fare questo passo, il film ha molto da offrire. Se cerchi una narrazione convenzionale ad alto ritmo, probabilmente non è la scelta giusta. Ma questa, in fondo, è la definizione più onesta di cinema d’autore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.