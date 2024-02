PERICOLO INFLUENZA, non è finita: ecco i termometri per tenere la febbre sotto controllo

Con l’impennata delle temperature gelide che facilitano la diffusione di virus e gli sbalzi termici, sono in aumento come ogni anno i casi di febbre. Per misurare la propria temperatura corporea e quella delle persone più care, specie i bambini, oggi esistono tantissime soluzioni estremamente valide, oltre che economiche.

Ma bisogna stare attenti a cosa si compra, perché l’errore è dietro l’angolo e il rischio di acquistare qualcosa che poi non ci soddisfa a fini pratici o nei risultati è concreto. E qui vi veniamo incontro noi, che abbiamo selezionato quelli che a nostro parere sono i migliori termometri attualmente disponibili sul mercato per rapporto qualità-prezzo. In pratica ce ne sono per tutti i i gusti e tutte le tasche. Li trovate tutti su Amazon, con le spese di spedizione gratuite.

Articolo essenziale per il monitoraggio della febbre: il termometro a infrarossi Femometer è l’ideale per adulti, bambini e anziani. È preciso e facile da usare, vanta design e funzioni essenziali con garanzia illimitata.

Oltre che per le persone, questo termometro ti da’ l’opportunità di misurare la temperatura degli oggetti ma anche il latte materno, il cibo, l’acqua per fare il bagnetto al tuo bimbo e la temperatura dell’ambiente. In questo modo avrai un modo più pratico e semplice di misurare la temperatura.

Questo termometro per la febbre ha una funzione di avviso di temperatura e ha la particolarità di poter controllare se una persona ha la febbre a distanza di 1-3 cm. Luce verde, la temperatura corporea è normale; Luce rossa – febbre. Semplice ed efficace.

Questo termometro funziona invece anche via orecchio, oltre che misurando la temperatura dalla fronte. Adatto a neonati, bambini, adulti e…. oggetti, ha tre modalità appunto per diverse tipologie di controlli: Modalità fronte per adulti, Modalità fronte per bambino e Modalità orecchio per bambino (di più di 3 mesi). Può anche essere utilizzato per misurare la temperatura degli oggetti e dell’ambiente.

L’ultimo della lista non è di certo meno importante degli altri. Con una cifra irrisoria (in questo momento è scontato del 22%) potete accaparrarvelo per soli 4€. In questo modo vi assicurerete un ottimo termometro clinico digitale per la misurazione diretta della temperatura corporea tra i migliori e più affidabili in commercio.