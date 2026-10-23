Periodicamente dovresti ripulire la tua cronologia su Google, non solo per sicurezza

Cancellarla da computer e smartphone aiuta a proteggere la privacy, a ridurre le tracce usate per la pubblicità e a liberare dati rimasti nel browser. L’operazione è semplice, ma va capita bene: una cosa è eliminare ciò che Google conserva sui propri server, un’altra è pulire quello che resta su Chrome, magari sul portatile di casa o su un telefono usato anche da altre persone.

Nella cronologia Google finiscono informazioni molto diverse. Una ricerca fatta al mattino, un percorso aperto su Google Maps, un video visto su YouTube, l’uso di un’app collegata all’account. Quando la sincronizzazione è attiva, questi dati vengono associati al profilo personale. Servono a ritrovare suggerimenti, risultati e contenuti simili su computer, telefono e tablet.

Cancellarli significa prima di tutto difendere la privacy, soprattutto se il dispositivo viene condiviso in famiglia, in ufficio o con un collega. “Meglio controllare cosa resta salvato”, ricordano le guide ufficiali di Google, perché da quelle informazioni dipendono anche i consigli di Discover, YouTube e Google News. Eliminare le ricerche recenti può inoltre ridurre gli annunci legati a prodotti appena cercati. La pulizia di cache e cookie, in alcuni casi, aiuta anche a risolvere problemi di caricamento delle pagine.

Account Google e browser: la differenza da non sbagliare

Il passaggio chiave è questo: la cronologia salvata nell’account Google non è la stessa cosa dei dati locali del browser. La prima resta legata al profilo e può passare da un dispositivo all’altro. I secondi, invece, rimangono sul singolo computer o smartphone, dentro Chrome o nel browser usato per navigare.

Postazione con laptop e smartphone mentre si gestiscono impostazioni di privacy e cancellazione della cronologia online.

In pratica, se si cancella la cronologia da Chrome su un pc Windows, si pulisce quel dispositivo, ma non per forza tutto ciò che Google ha già salvato nell’account. Allo stesso modo, eliminare l’attività da Mi Attività agisce sui dati conservati nei server di Google, ma può lasciare nel browser file temporanei, immagini in cache o cookie. È qui che molti si fermano, convinti di aver cancellato tutto. E invece no: per una pulizia più completa bisogna intervenire su entrambi i fronti, account e dispositivo.

Mi Attività, il pannello per cancellare tutto o impostare l’eliminazione automatica

La gestione principale passa da Mi Attività, raggiungibile all’indirizzo myactivity.google.com dopo l’accesso con email e password dell’account. Da lì si può vedere e cancellare ciò che Google conserva sui propri server, anche se l’attività è partita da dispositivi diversi: un telefono Android, un iPhone, un tablet o un computer. Sotto la barra di ricerca c’è il comando per eliminare l’attività.

Google permette di scegliere un periodo preciso: ultima ora, ultimo giorno, intervallo personalizzato oppure tutta la cronologia disponibile dall’inizio. Si può anche filtrare per servizio, per esempio Ricerca, Maps, YouTube o altre app collegate. Chi non vuole ripetere l’operazione a mano può impostare la cancellazione automatica ogni 3, 18 o 36 mesi. Una scelta utile per chi usa spesso i servizi Google e non vuole accumulare dati per anni.

Chi cerca contenuti dall’app ufficiale di Google, invece che dal browser, deve seguire un percorso a parte: toccare la foto profilo in alto a destra, entrare in Cronologia di ricerca e premere Elimina. Da lì si può cancellare l’attività del giorno o l’intero archivio collegato a quella funzione.

Chrome su Windows, Mac, Linux, Android, iPhone e iPad: dove si cancellano i dati

Su computer, la pulizia dei dati di navigazione Chrome si fa dalle impostazioni del browser. In Windows e Linux si può usare la scorciatoia Ctrl + Shift + Canc. Su Mac, invece, il comando è Cmd + Shift + Backspace. In alternativa si passa dal menu con i tre puntini, poi Cronologia e Cancella dati di navigazione.

Nella scheda avanzata, se l’obiettivo è togliere ogni traccia locale, conviene scegliere l’intervallo “Tutto” e selezionare cronologia, cookie, dati dei siti, immagini e file salvati nella cache. Su Android, sempre in Chrome, si parte dai tre puntini verticali in alto a destra: Cronologia, poi Cancella dati di navigazione, scelta dell’intervallo e spunta su cronologia, cookie e cache, prima di confermare con Cancella dati.

Su iPhone e iPad il sistema è simile, ma il menu si trova nei tre puntini orizzontali, di solito in basso a destra. Anche qui si entra in Cronologia, si seleziona la cancellazione dei dati e si conferma. Solo così la pulizia riguarda davvero quel dispositivo; per quello che resta nell’account, invece, bisogna tornare a Mi Attività.