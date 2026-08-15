Legge 104, si cambia ancora: molti avevano fatto confusione invece è concesso

A mettere ordine sui permessi della Legge 104 è il parere ARAN n. 37654 del 16 luglio 2026. Il chiarimento riguarda i lavoratori pubblici e le famiglie che assistono una persona con disabilità grave: più caregiver possono prendere permesso nello stesso giorno per lo stesso familiare, anche se vivono nello stesso Comune o nella stessa casa. La regola, però, è netta: le ore non devono sovrapporsi e resta il limite mensile previsto dalla legge.

Il parere ARAN del 16 luglio 2026: permessi nello stesso giorno, ma mai nelle stesse ore

Negli ultimi giorni il tema ha creato parecchia confusione negli uffici del personale. Due fratelli possono usare i permessi 104 nello stesso giorno per assistere il padre? Il coniuge può assentarsi al mattino e un figlio al pomeriggio? Per l’ARAN sì, si può fare. Ma a una condizione precisa: le assenze devono cadere in fasce orarie diverse.

Il parere n. 37654, firmato il 16 luglio 2026, chiarisce che il contratto collettivo non obbliga i familiari a scegliere giorni separati quando l’assistenza riguarda la stessa persona con handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104. Il punto è un altro: non deve esserci una doppia assenza nello stesso arco di tempo. In pratica, un caregiver può coprire la mattina e un altro il pomeriggio.

Il chiarimento arriva nel solco del decreto legislativo 105/2022, che ha superato il vecchio criterio del referente unico. Prima, di fatto, veniva indicato un solo familiare come riferimento principale. Oggi, invece, più lavoratori aventi diritto possono alternarsi nell’assistenza: coniuge, convivente di fatto, figli, genitori, fratelli, sorelle e altri parenti o affini, sempre nei limiti fissati dalla legge.

Resta fermo un principio: il permesso deve servire per una assistenza effettiva. Non è un giorno libero sotto altro nome. Anche la prassi amministrativa richiamata dagli enti lo ribadisce: l’assenza dal lavoro deve avere un legame diretto con i bisogni della persona assistita.

Tre giorni o 18 ore al mese per assistito: il tetto si divide, non si moltiplica

Il punto più delicato è il conteggio. Il fatto che ci siano più caregiver autorizzati non significa avere più permessi. Per ogni persona assistita restano al massimo tre giorni al mese, oppure 18 ore mensili quando il contratto permette l’uso a ore, come nel comparto Funzioni Centrali del pubblico impiego.

Il limite, quindi, non riguarda ogni singolo lavoratore. Riguarda il familiare che riceve assistenza. Se due figli assistono la stessa madre con disabilità grave, non hanno tre giorni ciascuno. Devono dividersi lo stesso monte mensile. Uno potrà usare alcune ore, l’altro quelle che restano, sempre dentro il tetto complessivo.

È qui che molti avevano fatto confusione. La fine del referente unico ha allargato il numero dei familiari che possono alternarsi, ma non ha aumentato i giorni retribuiti. La misura resta legata alla persona con disabilità grave, non al numero di parenti disponibili.

In concreto, se un lavoratore prende quattro ore di permesso al mattino e un altro ne chiede tre nel pomeriggio, tutte quelle ore finiscono nello stesso plafond mensile. Nessun raddoppio. Nessuna quota separata. Solo una gestione più flessibile, utile a famiglie che devono incastrare visite, terapie, accompagnamenti e presenza in casa.

Domande INPS, avvisi al datore di lavoro e controlli: cosa bisogna fare per evitare contestazioni

Per ottenere i permessi Legge 104, la domanda va presentata tramite i canali telematici dell’INPS, con la documentazione che certifica la disabilità grave del familiare assistito. Se i caregiver sono più di uno, ciascun lavoratore deve avere un titolo valido e le richieste devono essere coordinate.

Il datore di lavoro, pubblico o privato, può controllare il rispetto delle regole: calendario delle assenze, orari richiesti, ore ancora disponibili nel mese e assenza di sovrapposizioni. Non può però imporre condizioni in più rispetto a quelle previste dalla legge o dal contratto collettivo. La linea che emerge dal chiarimento ARAN è questa: si guarda al tetto mensile e alle ore già utilizzate.

Nella pratica, è meglio comunicare per tempo giorni e orari. Una mail all’ufficio personale, l’inserimento nel gestionale interno, un prospetto condiviso tra familiari: soluzioni semplici, ma utili per evitare doppie richieste e possibili contestazioni. Ancora di più quando l’assistenza è organizzata a turni.

Gli abusi restano sanzionabili. Se il permesso viene usato per scopi diversi dall’assistenza, il lavoratore rischia procedimenti disciplinari e la revoca del beneficio. La novità, però, ora è chiara: i permessi 104 nello stesso giorno sono consentiti per più caregiver dello stesso assistito, purché siano presi in orari diversi e sempre entro il limite mensile previsto.