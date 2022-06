Peso sempre sotto controllo con l'ottima bilancia smart Xiaomi (-60%)

Sei alla ricerca di una bilancia smart a basso prezzo ma con un bel design e molte funzionalità hi-tech? La risposta alle tue domande ce l’ha eBay che, grazie a questa offerta esclusiva, ti permette di ricevere a casa l’ottima e popolare bilancia smart di Xiaomi.

Con uno sconto del 60% che fa crollare il prezzo generale ad appena 19€, infatti, la bilancia smart di Xiaomi saprà soddisfare tutte le tue necessità con un nutrito set di funzionalità intelligenti.

La bilancia smart di Xiaomi crolla di prezzo su eBay con il 60% di sconto

Dotata di un bel design sobrio e minimal, la bilancia smart dispone di un comodo LED bianco ad alta intensità per darti modo di leggere i dati relativi al tuo peso senza fatica. Oltre a misurare il peso, del resto si tratta di una bilancia, il dispositivo smart è anche in grado di registrare alcuni parametri molto importanti come l’indice di massa corporea (BMI), effettuare l’analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA) e non solo.

Inoltre, da vero dispositivo smart, la bilancia salva in memoria fino a 16 profili differenti in modo da registrare tutti i dati personali della tua famiglia e caricarli automaticamente sull’applicazione mobile compatibile con iOS e Android.

Non perdere questa incredibile offerta di eBay e metti subito nel carrello l’ottima e precisa bilancia smart di Xiaomi fintanto che è in sconto del 60%. Resterai piacevolmente colpito dal bel design del dispositivo smart e delle numerose funzionalità hi-tech che ti daranno modo di valutare la tua forma fisica e la salute della tua famiglia.

