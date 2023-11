BLACK THURSDAY Amazon: Friggitrice ad aria Philips 13 in 1 a META' prezzo! L'occasione che attendevi

Se da tempo pensi di acquistare una friggitrice ad aria ma i prezzi proibitivi dei marchi principali ti tengono lontan*, questa è l’offerta che fa per te! Philips Airfryer 3000 Serie L, 4.1L (0.8Kg), Friggitrice 13-in-1, 90% Di Grassi In Meno Con La Tecnologia Rapid Air, Digitale, App con tante Ricette, ora la paghi praticamente a metà prezzo! Grazie allo sconto del 47% che abbatte il prezzo fino a 93,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 Serie L: le caratteristiche

Philips Airfryer 3000 Serie L è una capiente friggitrice ad aria: il recipiente da 4,1 l e il cestello da 0,8 kg consentono di cucinare dal pollo alle patatine passando per verdure grigliate e dolci. Fino a 7 programmi di cottura preimpostati con display touch. Potrai preparare piatti sani e gustosi e fino al 90% di grassi in meno con le friggitrici ad aria leader di mercato. Frigge, cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda persino.

Scarica l’app NutriU e lasciati inspirare dalle numerose ricette sane e personalizzate per i tuoi gusti. Seguile facilmente passo dopo passo. Cibi croccanti e teneri allo stesso tempo: la tecnologia Rapid Air con l’esclusivo design a “stella marina” crea una circolazione ottimale dell’aria calda per cucinare cibi croccanti e teneri. Pulizia senza sforzo: Friggitrice ad aria con componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie. Cucina fino al 50% più velocemente e risparmia fino al 70% di energia rispetto a un forno, cucinando con la friggitrice ad aria Philips.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.