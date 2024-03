Philips Evnia 27M1N5500ZA, super display gaming a METÀ PREZZO

Philips Evnia 27M1N5500ZA è un monitor progettato specificatamente per un’utenza gaming esigente, date le sue caratteristiche Premium, con specifiche decisamente avanzate. Philips è sinonimo di qualità, questo Philips Evnia 27M1N5500ZA non è decisamente da meno. I giocatori più appassionati ed esigenti che lo acquisteranno non avranno da lamentarsi, non gli manca proprio nulla! Lo sconto Amazon è decisamente gradito visto che dimezza il prezzo di listino! Stiamo parlando di un sontuoso MENO 51% da 489,90 euro crolla fino a 239,34 euro! Il risparmio netto è di ben 250,56 euro! Che grande offerta ci propone Amazon oggi! Lasciarselo scappare sarebbe un vero delitto!

Spettacolo per gli occhi

Le specifiche di questo monitor sono senza dubbio di grande qualità, le possiamo definire Premium gaming senza paura di essere smentiti. Con una risoluzione 2560 x 1440 (QHD), questo display garantisce una chiarezza visiva sorprendente, rendendo ogni dettaglio nitido e definito. Rossi più vividi, verdi più intensi e blu più profondi. La tecnologia Ultra Wide-Color implementata da Philips su IPS Nano Color utilizza nanoparticelle ottimizzate al fosforo KSF per assorbire la luce in eccesso creata dallo schermo e produrre splendidi colori realistici. Ma non finisce qui ovviamente.

La fluidità prima di tutto. La frequenza di aggiornamento è da capogiro, 170 Hz che insieme al supporto per AMD FreeSync Premium permettono di godere di un frame rate elevato e soprattutto senza cadute o rallentamenti improvvisi. E c’è anche il supporto all’ NVIDIA G-SYNC! Il paradiso dei gamer quindi! A questo si aggiunge un altro valore da primo della classe, il tempo di risposta di 1ms, davvero eccezionale.

Troviamo anche la tecnologia SmartImage HDR che ottimizza l’HDR in base alla fonte che diamo in pasto al display. Tanta personalizzazione quindi, il tutto nell’ottica di ottenere la migliore immagine possibile.

Da ultimo troviamo anche la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free per affaticare meno gli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. Per quanto riguarda la connettività, Philips Evnia 27M1N5500ZA offre una vasta gamma di opzioni, inclusi porte HDMI, DisplayPort e USB-C.

La porta USB-C supporta anche la ricarica rapida e la trasmissione dati ad alta velocità, offrendo una soluzione conveniente per collegare dispositivi esterni come laptop, smartphone e tablet. Inoltre, la presenza di altoparlanti integrati è qualcosa da non sottovalutare!

