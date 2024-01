Philips Hue White and Color, la lampada smart per creare atmosfera in super sconto!

Philips Hue White and Color Ambiance è un sistema di illuminazione intelligente che offre una vasta gamma di funzionalità e possibilità di personalizzazione. Non è una semplice lampada, è una lampada portatile, non è da collegare alle prese di corrente, quindi è ideale per creare l’atmosfera perfetta dovunque e per qualsiasi occasione. Con il controllo completo tramite smartphone, tablet o assistente vocale, Philips Hue offre una vasta gamma di funzionalità e possibilità di personalizzazione. Lo sconto proposto da Amazon è bello grosso: MENO 44%, per un taglio netto di 40 euro! Sconto al top da non perdere!

Che atmosfera!

Scaricare l’applicazione ufficiale Philips Hue è la prima cosa da fare. Da lì, è possibile iniziare a controllare e personalizzare l’illuminazione in base alle proprie preferenze.

Con Philips Hue White and Color Ambiance possiamo scegliere tantissimi colori diversi. Grazie alla sua ampia gamma di tonalità, è possibile rendere il proprio ambiente unico e speciale. Il sistema Philips Hue White and Color Ambiance consente anche di regolare l’intensità luminosa in base alle proprie preferenze. Con la funzione di dimmering, o dimmeraggio che dir si voglia, è possibile creare un’atmosfera più morbida e calda per un momento di relax, o un’illuminazione magari più intensa e luminosa.

Inoltre, Philips Hue White and Color Ambiance offre la possibilità di programmare l’accensione e lo spegnimento automatico delle luci. Cosa questa che può essere molto utile quando si è fuori casa per diverso tempo simulando che qualcuno ci sia all’interno, facendo credere ai potenziali intrusi che l’abitazione sia abitata.

Un’altra funzionalità interessante di Philips Hue White and Color Ambiance è la possibilità di sincronizzare le luci con la musica, i film o i giochi grazie all’applicazione Hue Sync.

Facile da installare, versatile e iperpersonalizzabile Philips Hue White and Color Ambiance è la lampada smart perfetta per colorare una stanza e donargli un’atmosfera unica. Super sconto Amazon, MENO 44%! Subito nel carrello Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.