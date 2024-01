Philips OneBlade 360: rasatura completa in super SCONTO!

Trovare un dispositivo versatile e comodo per la rasatura non è facile. Da tempo, Philips propone i suoi prodotti che, pian piano, sono diventati leader del mercato. Vi stiamo per parlare di quello che, probabilmente, sarà un nuovo successo: il Philips OneBlade 360 Face + Body che vi permetterà, in ogni momento, di accorciare o rasare i peli di barba e del corpo. Il punto forte? Il prezzo! Oggi questo magnifico accessorio è in super sconto Amazon del 16%. Il costo è di soli 49,99€! Approfittane subito e non te ne pentirai!

Un super rasoio: ecco il Philips OneBlade 360!

Quando si pensa alla rasatura, in moltissimi, pensano alla difficoltà nel fare manutenzione e gestire le varie necessità del corpo.

Chi è solito rasare e accorciare tutti i peli del proprio corpo, è sempre in difficoltà nella scelta del rasoio giusto. Se l’obiettivo è risparmiare, ma acquistare un prodotto di qualità, ecco che il Philips OneBlade 360 è l’alternativa che farà al caso vostro!

Grazie alla sua lama intercambiabile, le testine regolabili e le moltissime possibilità che offre, starete certi di essere sempre al top! Il prodotto inoltre offre alcune chicche tecniche di livello molto interessanti. Tra queste citiamo la connettività Bluetooth e la piena compatibilità con l’applicazione Philips dedicata. Vi da informazioni riguardo la rasatura, vi aiuta a non commettere errori e vi propone una reportistica completa dell’utilizzo del rasoio stesso.

Una grande comodità è la possibilità di ricaricarlo attraverso un semplice cavetto USB-A fornito in confezione: basterà averlo sempre al seguito per caricare il dispositivo anche in viaggio.

In confezione troverete tutto quello che vi serve: due lame OneBlade, 3 testine con pettine di cui una regolabile per ottenere la rasatura desiderata.

Philips OneBlade 360 è un prodotto di livello proposto oggi ad un prezzo super speciale! Parliamo di soli 49,99€ grazie allo sconto Amazon del 16%. Approfittatene subito per accaparrarvi uno dei migliori device nella sua categoria!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.