Philips presenta nuovi prodotti per l'illuminazione intelligente e per l'app Philips Hue

In occasione di IFA22, Philips Hue ha presentato una nuova gamma di prodotti per l’illuminazione intelligente e nuove funzionalità dell’app Philips Hue pensati per completare l’arredamento di casa con design unici, creare l’atmosfera perfetta e dare vita a esperienze di gaming e musica ancora più coinvolgenti.

Ecco la nuova funzionalità Mimic presence

lampadine in stile contemporaneo disponibili in tre modelli unici, una nuova lightstrip appositamente progettata per illuminare il monitor del PC durante i momenti di gaming e la nuova funzionalità Mimic presence dell’app Hue per una maggiore tranquillità quando si è fuori casa. Inoltre, Philips Hue ha collaborato con nuovi partner per migliorare ulteriormente l’esperienza di illuminazione mentre si gioca ai videogame o si ascolta la musica, rendendola ancora più perfetta. I nuovi lanci includono un’interessante gamma di, una nuovadurante i momenti di gaming e la nuovaper una maggiore tranquillità quando si è fuori casa. Inoltre, Philips Hue ha collaborato con, rendendola ancora più perfetta.

La nuova funzionalità Philips Hue Mimic presence dell’app Hue simula la presenza di qualcuno in casa.

È pensata per proteggere la casa con la luce e per sentirsi più tranquilli quando si è fuori casa. Questa funzionalità personalizzata, accende e spegne automaticamente le luci negli orari in cui sono utilizzate abitualmente nelle stanze selezionate dall’utente. È possibile selezionare le luci da automatizzare e scegliere se farle accendere o spegnere continuamente durante il giorno o solo quando fuori è buio. Disponibile dall’inizio di settembre 2022. Poi c’è la nuova Philips Hue Play gradient lightstrip per PC offre un’esperienza di luce eccezionale per i momenti di gaming al PC. Le strisce LED gradient sono infatti in grado di riprodurre più colori di luce contemporaneamente, creando un flusso luminoso continuo, intenso e di alta qualità. Disponibilità e prezzi consigliati al pubblico: Lampadine Philips Hue Lightguide (disponibili entro la fine del 2022): 84.90 – 99.90 euro

(disponibili entro la fine del 2022): 84.90 – 99.90 euro Cavo di sospensione Philips Hue Lightguide nero o bianco (disponibile entro la fine del 2022): 49.90 euro

(disponibile entro la fine del 2022): 49.90 euro Lampadina a candela Philips Hue Filament White ambiance (disponibile dal 13 settembre 2022):

(disponibile dal 13 settembre 2022): Pack da una lampadina: 44.90 euro

da una lampadina: 44.90 euro Pack da due lampadine: 64.90 euro Philips Hue Play gradient lightstrip per PC (disponibile dal 13 settembre 2022): modello da 24/27 pollici: 149.90 euro

modello da 32/34 pollici: 169.90 euro

modello per 3 schermi da 24/27 pollici: 259.90 euro Starter kit Philips Hue Play gradient lightstrip per PC (disponibile dal 13 settembre 2022): modello da 24/27 pollici: 199.90 euro

modello da 32/34 pollici: 219.90 euro

modello da 3 schermi di 24/27 pollici: 299.90 euro Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti e funzionalità Philips Hue: www.philips-hue.com/newlaunches.

