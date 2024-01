PHILIPS TV 4K Ambilight, non gli manca nulla, nemmeno il prezzo scontatissimo by Amazon!

PHILIPS TV 4K LED AmbilightPUS8518 43 pollici è una smartphone a cui non manca nulla, a partire dalla solita, elevata qualità a tutto tondo del produttore olandese. Senza dimenticare quella genialità di Ambilight. Questo sistema di illuminazione unico integra una serie di LED posti sul retro del televisore che proiettano una luce colorata sulla parete circostante. Questa luce si adatta ai colori e alle immagini visualizzate sullo schermo, creando non solo un’esperienza visiva più coinvolgente, ma contribuisce anche a ridurre l’affaticamento visivo e a migliorare la percezione dei colori.

Oggi questa TV è super scontata: MENO 25%, col prezzo che viene tagliato di ben 200 euro! Da 799 euro possiamo comprarlo su Amazon spendendo 599 euro! Non male, vero?

Che colori e che prezzo!

PHILIPS TV 4K Ambilight 43 pollici ha caratteristiche tecniche di tutto rispetto. La risoluzione 4K viene esaltata dal processore P5 AI Perfect Picture che ottimizza l’immagine per una visione ultra nitida, vivida e fluida.

La frequenza di aggiornamento di 60Hz, l’impostazione automatica di low-input-lag, l’HMDI 2.0, il VRR e il supporto a AMD Freesync Premium piazzano questo PHILIPS TV 4K Ambilight nella fascia delle TV con spiccate caratteristiche da gaming.

Un’altra caratteristica interessante di PHILIPS TV 4K Ambilight è la resa HDR 10+. Questa tecnologia consente al televisore di riprodurre una gamma dinamica molto ampia di luci e ombre, rendendo l’immagine più ricca e dettagliata. I colori sono più vividi e realistici, mentre i contrasti sono resi in modo più accurato. E come se non bastasse dispone anche di Dolby Vision che migliora colori, contrasto e luminosità.

Inoltre PHILIPS TV 4K Ambilight è dotato anche di un sistema audio di alta qualità. Grazie alla tecnologia DTS HD, gli utenti possono godere di un suono cristallino con effetti surround coinvolgenti. I diffusori integrati da 20W, l’AI Sound & EQ, le funzioni Dolby Atmos e Bass Enhancement offrono un audio immersivo.

Con la sua tecnologia Ambilight, risoluzione 4K, HDR 10+ e audio di alta qualità PHILIPS TV 4K Ambilight 43 pollici super scontato Amazon è la TV perfetta per tutti coloro che non hanno tanto spazio a disposizione ma non vogliono scendere a compromessi con le prestazioni. Lo sconto Amazon MENO 25% è davvero la ciliegina sulla torta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.