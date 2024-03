Philips TV 4K da 43" in offerta SHOCK su Amazon: immagini SPETTACOLARI e audio al top

Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, hai la possibilità di acquistare una delle migliori Smart TV sul mercato ad un prezzo mai così conveniente. Stiamo parlando della TV Philips 4K da 43″ pollici, solo per oggi disponibile con uno sconto del 19%. La fai tua a 410,99 euro, con un ribasso di quasi 100 euro rispetto ai 509,28 euro proposti fino a qualche giorno fa. Goditi il massimo della qualità video con il meglio dell’audio Dolby Atmos. Un intrattenimento senza precedenti da posizionare comodamente in casa, come e quando vuoi. Sfrutta ora lo sconto shock, è la scelta migliore che puoi fare.

Philips TV 43″: 4K e Dolby Atmos per un intrattenimento senza precedenti

Anche questa volta, Philips ha voluto fare le cose in grande. Con questo potente televisore da 43″ hai la possibilità di sfruttare il processore P5 AI Perfect Picture per immagini ultra nitide ed ottimizzate come non mai. Presente il supporto all’HDR10+, che si unisce perfettamente con la retroilluminazione Ambilight su 3 lati per un effetto finale spettacolare. Disponibili quattro differenti modalità tra cui scegliere, in base alle tue esigenze: Lounge, Gaming, Ambilight Music e AmbiSleep.

Come hai potuto capire, l’azienda si è focalizzata parecchio proprio sulle esigenze dei videogiocatori. Andando ad integrare una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz con impostazione automatica di low-input-lag, HDMI2.0, VRR e supporto GeForce Now. Non mancano i vantaggi di ogni Smart TV, con la possibilità di scaricare app come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify e tanto altro collegandoti alla tua rete Wi-Fi.

Concludiamo mettendo l’accento sul comparto audio, con un suono cinematografico in tutto e per tutto. I diffusori integrati sono da 20W, supportati dall’AI Sound & EQ, dalle funzioni Dolby Atmos e dal Bass Enhancement.

Non farti sfuggire quest’occasione unica, con Amazon ti porti a casa un televisore potente, di qualità e con il massimo della garanzia che solo Philips ha da offrire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.