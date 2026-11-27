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Se nelle ultime ore hai ricevuto un’email con oggetto “Documento elettronico – Camera di Commercio”, non aprire nessun link: è quasi certamente un tentativo di phishing InfoCamere, la campagna malevola rilevata a novembre 2026 da CERT-AGID — l’ente governativo italiano che monitora le minacce informatiche — e che sta prendendo di mira imprenditori e professionisti con un falso portale di autenticazione. Il dominio fraudolento è stato registrato il 22 novembre 2026, segno che l’operazione è recentissima e ancora in corso.

Come funziona la truffa: dall’email al falso login

Tutto parte da un messaggio di posta elettronica che imita graficamente le comunicazioni ufficiali di Unioncamere e InfoCamere. Il corpo dell’email riprende lo stile del servizio DocuSign — una piattaforma di firma digitale molto diffusa in ambito professionale — e viene personalizzato con i loghi dei due enti per sembrare autentico.

Il testo invita il destinatario a cliccare su un link per rivedere e firmare un documento. Un pretesto credibile, soprattutto per chi gestisce pratiche con le Camere di Commercio. Le pagine di atterraggio fraudolente identificate includono domini come avrasyaosb[.]org[.]tr, aceconnect[.]net[.]pk e larevas[.]com: nessuno di questi ha la minima relazione con InfoCamere o con le istituzioni camerali italiane.

Un dettaglio tecnico che rende questa campagna più sofisticata della media: le pagine false vengono personalizzate in base al provider email del destinatario. Nei casi analizzati da CERT-AGID sono stati riscontrati adattamenti grafici per utenti di Virgilio e Libero, il che rende il sito ancora più convincente per chi lo visualizza.

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Il falso portale InfoCamere: quattro metodi di accesso, tre non funzionanti

Una volta atterrati sulla pagina fraudolenta, gli utenti si trovano davanti a un’interfaccia che riproduce fedelmente il sistema di autenticazione di InfoCamere. Fin qui, niente di nuovo per le campagne di phishing. Il dettaglio che distingue questa operazione è la presenza di quattro metodi di accesso: Credenziali (username e password), SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS/Token Wireless.

In pratica, tre di questi quattro pulsanti sono puramente decorativi: SPID, CIE e CNS/Token Wireless non hanno alcuna funzionalità reale. Sono lì solo per rendere il form credibile agli occhi di chi conosce il vero portale InfoCamere. L’unico metodo che effettivamente “funziona” — nel senso peggiore del termine — è quello con username e password.

Quando l’utente inserisce le proprie credenziali e preme il pulsante di accesso, i dati vengono trasmessi direttamente al server dei truffatori tramite una richiesta HTTP POST. In termini semplici: le credenziali volano in chiaro verso chi ha costruito la truffa, senza che la vittima si accorga di nulla. Non c’è nessun accesso reale, nessun documento da firmare: solo un furto di dati.

Come riconoscere il sito falso prima di inserire qualsiasi dato

Distinguere un sito di phishing da quello autentico non è sempre immediato, ma ci sono segnali concreti su cui fare attenzione.

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Controlla il dominio nella barra degli indirizzi. Il sito ufficiale di InfoCamere usa domini riconducibili a infocamere.it. Qualsiasi variante — con parole aggiuntive, trattini, estensioni straniere come .tr o .pk — è un segnale d’allarme immediato.

Il sito ufficiale di InfoCamere usa domini riconducibili a infocamere.it. Qualsiasi variante — con parole aggiuntive, trattini, estensioni straniere come .tr o .pk — è un segnale d’allarme immediato. Verifica il mittente dell’email. Le comunicazioni ufficiali di InfoCamere e Unioncamere non arrivano da domini generici o sconosciuti. Se il mittente non corrisponde all’ente che dichiara di essere, non cliccare nulla.

Le comunicazioni ufficiali di InfoCamere e Unioncamere non arrivano da domini generici o sconosciuti. Se il mittente non corrisponde all’ente che dichiara di essere, non cliccare nulla. Diffida delle richieste urgenti di firma documenti. Il pretesto del “documento da firmare subito” è uno dei più usati nelle campagne di phishing professionali proprio perché genera pressione e riduce il tempo di riflessione.

Il pretesto del “documento da firmare subito” è uno dei più usati nelle campagne di phishing professionali proprio perché genera pressione e riduce il tempo di riflessione. Testa i pulsanti alternativi. Se sei già sulla pagina e vuoi verificarne la legittimità, prova a cliccare su SPID o CIE: se non succede nulla, sei quasi certamente su un sito fraudolento.

Se sei già sulla pagina e vuoi verificarne la legittimità, prova a cliccare su SPID o CIE: se non succede nulla, sei quasi certamente su un sito fraudolento. Non salvare le credenziali inserite per errore. Se hai già digitato username e password su una pagina sospetta, cambia immediatamente la password del tuo account InfoCamere dal sito ufficiale.

Cosa fare se hai ricevuto l’email o hai già cliccato

La prima regola è non cliccare su nessun link contenuto in messaggi con oggetto “Documento elettronico – Camera di Commercio” o simili. Se il messaggio è già nella tua casella, segnalalo come phishing o spam al tuo provider email e cancellalo.

Se hai già inserito le tue credenziali su una delle pagine false, agisci subito su più fronti:

Cambia la password del tuo account InfoCamere accedendo direttamente dal sito ufficiale, digitando l’indirizzo nella barra del browser senza usare link ricevuti per email.

Se usi la stessa password su altri servizi — cosa da evitare sempre, ma capita — cambiala anche lì.

Segnala l’accaduto a CERT-AGID, l’ente che ha rilevato questa campagna e che raccoglie segnalazioni per bloccare i domini fraudolenti il prima possibile.

Avvisa colleghi e collaboratori: se l’email è arrivata a te, potrebbe essere stata inviata anche ad altri contatti della tua rete professionale.

Perché InfoCamere è un bersaglio appetibile

InfoCamere gestisce l’infrastruttura digitale e il patrimonio informativo delle Camere di Commercio italiane. I suoi utenti sono prevalentemente imprenditori, liberi professionisti e consulenti aziendali — categorie con accesso a dati sensibili su imprese, bilanci e pratiche commerciali. Rubare le credenziali di un account InfoCamere può aprire le porte a informazioni preziose, utilizzabili per frodi successive o per attacchi mirati ad altre aziende.

Non è un caso che i truffatori abbiano investito nella costruzione di un’interfaccia convincente, con quattro metodi di accesso replicati e una grafica curata: il target professionale è più difficile da ingannare con phishing grossolano, e chi ha costruito questa campagna lo sa bene.

Tenersi aggiornati sulle campagne attive — seguendo le comunicazioni di CERT-AGID e degli enti di categoria come Confartigianato — è oggi parte integrante della sicurezza digitale per chi lavora con strumenti camerali. Un secondo di attenzione sul dominio nella barra degli indirizzi può fare la differenza tra un accesso sicuro e un furto di credenziali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.