Se nelle ultime ore hai ricevuto un’email con oggetto “Documento elettronico – Camera di Commercio”, non aprire nessun link: è quasi certamente un tentativo di phishing InfoCamere, la campagna malevola rilevata a novembre 2026 da CERT-AGID — l’ente governativo italiano che monitora le minacce informatiche — e che sta prendendo di mira imprenditori e professionisti con un falso portale di autenticazione. Il dominio fraudolento è stato registrato il 22 novembre 2026, segno che l’operazione è recentissima e ancora in corso.
Come funziona la truffa: dall’email al falso login
Tutto parte da un messaggio di posta elettronica che imita graficamente le comunicazioni ufficiali di Unioncamere e InfoCamere. Il corpo dell’email riprende lo stile del servizio DocuSign — una piattaforma di firma digitale molto diffusa in ambito professionale — e viene personalizzato con i loghi dei due enti per sembrare autentico.
Il testo invita il destinatario a cliccare su un link per rivedere e firmare un documento. Un pretesto credibile, soprattutto per chi gestisce pratiche con le Camere di Commercio. Le pagine di atterraggio fraudolente identificate includono domini come avrasyaosb[.]org[.]tr, aceconnect[.]net[.]pk e larevas[.]com: nessuno di questi ha la minima relazione con InfoCamere o con le istituzioni camerali italiane.
Un dettaglio tecnico che rende questa campagna più sofisticata della media: le pagine false vengono personalizzate in base al provider email del destinatario. Nei casi analizzati da CERT-AGID sono stati riscontrati adattamenti grafici per utenti di Virgilio e Libero, il che rende il sito ancora più convincente per chi lo visualizza.
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Il falso portale InfoCamere: quattro metodi di accesso, tre non funzionanti
Una volta atterrati sulla pagina fraudolenta, gli utenti si trovano davanti a un’interfaccia che riproduce fedelmente il sistema di autenticazione di InfoCamere. Fin qui, niente di nuovo per le campagne di phishing. Il dettaglio che distingue questa operazione è la presenza di quattro metodi di accesso: Credenziali (username e password), SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) e CNS/Token Wireless.
In pratica, tre di questi quattro pulsanti sono puramente decorativi: SPID, CIE e CNS/Token Wireless non hanno alcuna funzionalità reale. Sono lì solo per rendere il form credibile agli occhi di chi conosce il vero portale InfoCamere. L’unico metodo che effettivamente “funziona” — nel senso peggiore del termine — è quello con username e password.
Quando l’utente inserisce le proprie credenziali e preme il pulsante di accesso, i dati vengono trasmessi direttamente al server dei truffatori tramite una richiesta HTTP POST. In termini semplici: le credenziali volano in chiaro verso chi ha costruito la truffa, senza che la vittima si accorga di nulla. Non c’è nessun accesso reale, nessun documento da firmare: solo un furto di dati.
Come riconoscere il sito falso prima di inserire qualsiasi dato
Distinguere un sito di phishing da quello autentico non è sempre immediato, ma ci sono segnali concreti su cui fare attenzione.
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- Controlla il dominio nella barra degli indirizzi. Il sito ufficiale di InfoCamere usa domini riconducibili a infocamere.it. Qualsiasi variante — con parole aggiuntive, trattini, estensioni straniere come .tr o .pk — è un segnale d’allarme immediato.
- Verifica il mittente dell’email. Le comunicazioni ufficiali di InfoCamere e Unioncamere non arrivano da domini generici o sconosciuti. Se il mittente non corrisponde all’ente che dichiara di essere, non cliccare nulla.
- Diffida delle richieste urgenti di firma documenti. Il pretesto del “documento da firmare subito” è uno dei più usati nelle campagne di phishing professionali proprio perché genera pressione e riduce il tempo di riflessione.
- Testa i pulsanti alternativi. Se sei già sulla pagina e vuoi verificarne la legittimità, prova a cliccare su SPID o CIE: se non succede nulla, sei quasi certamente su un sito fraudolento.
- Non salvare le credenziali inserite per errore. Se hai già digitato username e password su una pagina sospetta, cambia immediatamente la password del tuo account InfoCamere dal sito ufficiale.
Cosa fare se hai ricevuto l’email o hai già cliccato
La prima regola è non cliccare su nessun link contenuto in messaggi con oggetto “Documento elettronico – Camera di Commercio” o simili. Se il messaggio è già nella tua casella, segnalalo come phishing o spam al tuo provider email e cancellalo.
Se hai già inserito le tue credenziali su una delle pagine false, agisci subito su più fronti:
- Cambia la password del tuo account InfoCamere accedendo direttamente dal sito ufficiale, digitando l’indirizzo nella barra del browser senza usare link ricevuti per email.
- Se usi la stessa password su altri servizi — cosa da evitare sempre, ma capita — cambiala anche lì.
- Segnala l’accaduto a CERT-AGID, l’ente che ha rilevato questa campagna e che raccoglie segnalazioni per bloccare i domini fraudolenti il prima possibile.
- Avvisa colleghi e collaboratori: se l’email è arrivata a te, potrebbe essere stata inviata anche ad altri contatti della tua rete professionale.
Perché InfoCamere è un bersaglio appetibile
InfoCamere gestisce l’infrastruttura digitale e il patrimonio informativo delle Camere di Commercio italiane. I suoi utenti sono prevalentemente imprenditori, liberi professionisti e consulenti aziendali — categorie con accesso a dati sensibili su imprese, bilanci e pratiche commerciali. Rubare le credenziali di un account InfoCamere può aprire le porte a informazioni preziose, utilizzabili per frodi successive o per attacchi mirati ad altre aziende.
Non è un caso che i truffatori abbiano investito nella costruzione di un’interfaccia convincente, con quattro metodi di accesso replicati e una grafica curata: il target professionale è più difficile da ingannare con phishing grossolano, e chi ha costruito questa campagna lo sa bene.
Tenersi aggiornati sulle campagne attive — seguendo le comunicazioni di CERT-AGID e degli enti di categoria come Confartigianato — è oggi parte integrante della sicurezza digitale per chi lavora con strumenti camerali. Un secondo di attenzione sul dominio nella barra degli indirizzi può fare la differenza tra un accesso sicuro e un furto di credenziali.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.