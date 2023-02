Phoenix, gli auricolari a energia solare con autonomia INFINITA sono una BOMBA

Urbanista Phoenix, i primi auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore alimentati dalla luce sono in offerta su Amazon. Questi eccezionali auricolari true wireless che offrono un’esperienza di riproduzione infinita controllata dall’utente li prendi infatti a soli 149€ e con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Si tratta di un ottimo prezzo, considerando che non vengono praticamente scontati mai.

Urbanista Phoenix, scatena il potere della luce

Con gli Urbanista Phoenix potrete sperimentare un futuro true wireless, senza fili o cavi di ricarica. Dotati dell’innovativo materiale a celle solari Powerfoyle, il sottile involucro di ricarica degli auricolari si ricarica continuamente quando vengono esposti a qualsiasi forma di luce, sia naturale che artificiale, il che significa che gli auricolari offriranno un’autonomia di riproduzione infinita quando vengono riposti nell’involucro per la ricarica e continuamente esposti alla luce.

Gli auricolari sono dotati di un’avanzata tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore e di microfoni a cancellazione del rumore che filtrano i suoni ambientali, in modo da poter ascoltare musica e telefonare in modo cristallino anche in spazi affollati e senza distrazioni. È sempre possibile collegare facilmente gli auricolari al vostro dispositivo bluetooth prescelto grazie alla nuova funzione di connettività multipoint che consente di collegare Phoenix a un massimo di due dispositivi contemporaneamente.

Praticamente privi di peso, gli auricolari si adattano perfettamente alle orecchie per ascoltare musica e podcast con il minimo di distrazioni, mentre i comandi intuitivi a sfioramento e l’assistenza vocale intelligente vi permettono di gestire i vostri brani senza sforzo e con la massima libertà di movimento. Assicurati questi goiellini su Amazon a soli 149€. Le spedizioni sono gratis.

