Immagine generata con AI

Se sei un fotografo freelance che collabora con il New York Times, c’è una cosa che devi sapere subito: non aggiornare Photoshop. Il 24 novembre 2026, la redazione ha inviato un’email ufficiale a tutti i fotografi contributori avvertendoli di non installare Photoshop 2027 (versione 28.0.0 e successive) per i lavori commissionati dalla testata. Il motivo è diretto: le funzioni di AI generativa integrate nel nuovo software rischiano di compromettere l’integrità giornalistica delle immagini, spesso senza che il fotografo se ne accorga. Una questione che tocca il cuore del fotogiornalismo moderno e che apre un dibattito urgente su cosa significhi, oggi, “foto non manipolata”.

Cosa prevede esattamente la nuova policy del Times

L’email è stata firmata da Meaghan Looram e Josh Haner, due dei principali responsabili del settore fotografico del New York Times. Il messaggio era indirizzato ai fotografi freelance e ai collaboratori esterni che lavorano su incarichi della testata. La direttiva è semplice: non aggiornare a Photoshop 2027, versione 28.0.0 o successive.

Il problema centrale non è Photoshop in sé, ma le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale generativa che Adobe ha integrato in questa versione. Secondo quanto riportato nell’email, queste funzioni operano «in modi che potrebbero non essere evidenti agli utenti». In pratica, un fotografo potrebbe attivare strumenti AI senza rendersene conto, modificando un’immagine in modo che va ben oltre la tradizionale post-produzione.

La policy si applica specificamente ai lavori svolti per il Times: non è un divieto assoluto sull’uso personale del software, ma un requisito professionale per chi collabora con la testata.

Photoshop 2027 e l’AI generativa: cosa cambia rispetto alle versioni precedenti

Per capire perché il Times abbia preso questa posizione, vale la pena guardare cosa c’è di nuovo in Photoshop 2027. La versione di novembre 2026 introduce l’AI Assisted Editor, un assistente intelligente che guida l’utente passo dopo passo nelle modifiche, supporta trasformazioni basate su prompt testuali, include nuove funzioni di upscaling (aumento della risoluzione tramite AI) e strumenti di ricomposizione automatica dell’immagine.

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Queste funzionalità non sono semplicemente filtri o correzioni colore. Sono strumenti capaci di aggiungere, rimuovere o trasformare elementi visivi in modo generativo, cioè sintetizzando pixel che non esistevano nella foto originale. Il confine tra fotografia documentaristica e immagine generata diventa pericolosamente sottile.

Il punto tecnico più critico riguarda i metadati C2PA — uno standard internazionale per la provenienza dei contenuti digitali. Quando si utilizzano le funzioni AI di Photoshop 2027, il software può taggare automaticamente il file con metadati che identificano la foto come AI-generated o AI-edited. Per una testata come il New York Times, pubblicare un’immagine con quel tag nei metadati equivale a una bomba editoriale: la credibilità della foto, e dell’articolo che accompagna, verrebbe immediatamente messa in discussione.

Il problema dei metadati C2PA e l’integrità del fotogiornalismo

Lo standard C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) è stato sviluppato proprio per tracciare l’origine e le modifiche apportate a immagini, video e audio. In teoria è uno strumento utile contro la disinformazione. In pratica, per i fotogiornalisti, diventa un rischio se le modifiche AI vengono registrate nei metadati senza che il professionista ne sia consapevole.

Immagina di scattare una foto durante una manifestazione, aprirla in Photoshop 2027 per una semplice correzione dell’esposizione, e ritrovarti con un file che nei metadati riporta “AI-edited”. Anche se non hai usato nessuno strumento generativo, il solo fatto di aver aperto il file con una versione del software che integra AI potrebbe bastare a generare quel tag. È questo il rischio che il Times vuole evitare.

Immagine generata con AI

La questione è tutt’altro che teorica. Il fotogiornalismo si basa sulla fiducia del lettore nell’autenticità delle immagini. Una singola foto con metadati AI compromessi potrebbe alimentare dubbi sull’intera copertura fotografica di un evento.

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La soluzione pratica: tornare a Photoshop 27.0

Per i fotografi che hanno già aggiornato a Photoshop 2027, esiste una via d’uscita concreta: reinstallare la versione precedente del software. Tramite Adobe Creative Cloud, è possibile accedere alla cronologia delle versioni e reinstallare Photoshop 27.0, che non include le funzioni AI generativa oggetto delle preoccupazioni del Times.

Ecco come procedere:

Apri l’app Adobe Creative Cloud sul tuo computer.

Vai alla sezione App e trova Photoshop.

e trova Photoshop. Clicca sui tre puntini accanto all’app e seleziona Altre versioni.

Installa Photoshop 27.0 e disabilita gli aggiornamenti automatici per evitare di ritrovarti nuovamente alla versione 2027.

È una procedura abbastanza rapida, ma richiede attenzione: disabilitare gli aggiornamenti automatici è fondamentale per non rischiare di aggiornare di nuovo senza accorgersene. Adobe non ha commentato la policy del Times né ha fornito indicazioni ufficiali su come i professionisti del giornalismo dovrebbero gestire le nuove funzioni AI.

Alternative a Photoshop per i fotografi che lavorano con le testate

La vicenda riaccende l’interesse per i software di editing alternativi, in particolare quelli che non integrano funzioni AI generativa. Due nomi tornano spesso in questi contesti:

GIMP : software open source, gratuito, senza abbonamento. Non ha funzioni AI generativa integrate. Ideale per chi vuole uno strumento trasparente e controllabile, anche se l’interfaccia richiede una curva di apprendimento.

: software open source, gratuito, senza abbonamento. Non ha funzioni AI generativa integrate. Ideale per chi vuole uno strumento trasparente e controllabile, anche se l’interfaccia richiede una curva di apprendimento. Affinity Photo: alternativa professionale a pagamento unico (senza abbonamento mensile), con un set di strumenti avanzato ma senza AI generativa. Molto apprezzato da fotogiornalisti e professionisti che vogliono evitare dipendenze da ecosistemi in abbonamento.

Nessuno dei due software è esente da limiti, ma entrambi offrono quello che in questo momento il fotogiornalismo richiede: controllo totale sulle modifiche e assenza di processi automatizzati che possano alterare i metadati di provenienza.

La mossa del New York Times è un segnale chiaro a tutto il settore: l’integrazione dell’AI generativa negli strumenti di editing fotografico non è più solo una questione di creatività o produttività, ma tocca direttamente la fiducia che i lettori ripongono nelle immagini di cronaca. Per chi lavora con le grandi testate, la scelta del software è diventata una scelta editoriale. Vale la pena controllare subito quale versione di Photoshop hai installato — e, se necessario, fare un passo indietro per andare avanti con credibilità.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.