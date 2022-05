Photoshop: in offerta il corso per imparare il fotoritocco

Adobe Photoshop è considerato il programma di fotoritocco professionale per eccellenza. È un software così ricco di funzionalità e strumenti che chiunque, al proprio primo approccio, potrebbe trovarsi quasi intimidito: per questo motivo il fotografo professionista ed esperto certificato Adobe Daniel Arranz ha realizzato un corso in cinque sezioni che ti insegnerà completamente da zero come utilizzare livelli, selezioni, canali e maschere come un professionista. Il corso, intitolato “Adobe Photoshop per ritocco fotografico” si trova in offerta a 16,90 euro – pari al 72% di sconto rispetto al prezzo originale.

Adobe Photoshop: cosa offre il corso?

Cinque corsi in uno, ben 51 lezioni dalla durata complessiva di sei ore e mezza. Nel primo corso imparerai le basi sulla fotografia digital, spazio colore, bit e muoversi i tuoi primi passi in Photoshop imparando a utilizzare i livelli. Dopodiché sarà un continuo crescendo: maschere di livello, pennello, sfumatura, curve, metodi di fusione, canali, fino alle tecniche più avanzate di fotoritocco. Nel quinto corso scoprirai infatti come modificare i cieli, far sparire gli elementi o rimuovere gli aloni e – infine – preparerai le tue immagini per la stampa o la pubblicazione online.

Per ottenere il massimo dalle lezioni è necessario possedere un computer con Windows 10 o macOS 10.12 Sierra (o versioni successive) che abbia installato il software Adobe Photoshop CC (dovrai acquistarlo oppure scaricare la versione di prova di sette giorni dal sito web di Adobe). È consigliato anche avere una tavoletta grafica. Le lezioni sono di livello principiante: non sarà necessario, dunque, avere alcuna conoscenza pregressa del programma o dell’ambiente.

“Adobe Photoshop per ritocco fotografico”, come tutti i corsi proposti sulla piattaforma Domestika, offre videolezioni on-demand ad accesso illimitato e file extra da scaricare – in questo caso ben 64. A questo link potrai dare un’occhiata nel dettaglio a tutti gli argomenti trattati ed – eventualmente – acquistare il corso al prezzo scontato di 16,90 euro.