Piastra a Induzione Singola: lo SCONTO di oggi è UNICO, approfittane!

Una piastra a induzione singola può essere una soluzione eccezionale quando abbiamo bisogno di cucinare durante le nostre gite fuori porta e non solo. Infatti, può essere utilizzata come fornello portatile da viaggio sia se viaggiamo in camper, andiamo in campeggio oppure in un’altra zona della casa, magari in terrazza. Tuttavia, abbiamo bisogno di un prodotto che sia qualitativamente buono, e per questo oggi presentiamo il prodotto di G3 Ferrari, comodo e veloce da utilizzare. Oggi lo troviamo su Amazon in Sconto del 10% grazie alla Festa delle offerte di Primavera, con il prezzo finale d’acquisto fissato a 44,99€. Andiamo a scoprire di seguito cosa è capace di fare questo prodotto!

Piastra a Induzione Singola: un prodotto del genere con questo sconto non puoi lasciartelo sfuggire

Questa piastra è ideale quando dobbiamo viaggiare e ha una potenza regolabile che da 200 W a 2000 W. Dispone di un ottimo display digitale a 4 cifre con tanto di comandi soft tramite il quale possiamo impostare la nostra cottura. È indicato principalmente per pentole che vanno dai 12 cm ai 26 cm e possiamo impostare un timer di spegnimento automatico di massimo 180 minuti.

Lo spegnimento automatico avverrà in tutta sicurezza e il sistema di anti-surriscaldamento eviterà ogni inconveniente; quindi, non dovrai preoccuparti di nulla se non di togliere la pentola dalla piastra. La temperatura di cottura può essere regolata in maniera semplice e veloce e va da 60°C a 240°C.

