OFFERTA A TEMPO: Piastra per Capelli Remington solo 39 euro!

Da quasi un secolo il marchio Remington offre prodotti per la casa o per la cura della propria persona affidabili e duraturi, oltre che efficaci. Il tutto, a fronte di prezzi davvero competitivi, anche per la scelta di non farsi pubblicità ma far parlare da sé il proprio brand. La piastra per capelli professionale in offerta a tempo che presentiamo qui è l’emblema di tutto ciò. Infatti, con soli 39,99 euro porti a casa la piastra per capelli Remington Proluxe con ben 9 impostazioni, 150 – 230°C, la funzione OPTIHeat Technology che offre ottimi risultati già dopo la prima passata), un resistente rivestimento in ceramica che lo rende bello da vedersi ma anche anti-scottatura, la funzione Ultraglide. Ma devi affrettarti perché la promozione sta per scadere!

Piastra per capelli Remington Proluxe: le caratteristiche

Ricapitoliamo alcune tra le più importanti caratteristiche di questa splendida Piastra per capelli Remington Proluxe. Partiamo dall’utilissima funzione Smart Opti Heat, che permette di mantenere una temperatura costante ed è mirata per ottenere degli ottimi risultati già solo al primo passaggio. Parliamo di una piastra flessibile XL da 110 mm. Nell’incipit abbiamo poi parlato del rivestimento in ceramica Slide per una scorrevolezza 8 volte più morbida e il 20% di capelli più lisci in una sola passata. La piastra raggiunge ben 9 livelli di temperatura diversi, a seconda della necessità, compresi in un range che va da 150 a 230 °C. Quindi per tutte le esigenze e necessità.

Inoltre, si riscalda velocemente, in soli 15 secondi. Dunque basta lunghe di 1 o 2 minuti prima di usarlo. Il che è molto utile per una rapida ripassata prima di andare a scuola, a lavoro, all’università o a un pranzo o a una cena. Non manca poi l’utilissima Funzione Pro + 185 °C, per un riscaldamento ancora più intenso. Il prodotto è molto sicuro grazie al blocco della temperatura, per evitare che i capelli si danneggino. Lo schermo e digitale e include anche l’utilissimo spegnimento automatico dopo 60 minuti per evitare inutili sprechi di corrente, che poi si risentono anche in bolletta. Inclusa nella confezione anche una custodia resistente al calore.

Insomma, ora otterresti tutto questo con soli 39,99 euro ma ti consigliamo di sbrigarti perché è un’offerta a tempo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.