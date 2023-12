Piastra per Waffle Ariete ORA in OFFERTA a soli 29 euro! Dai sfogo alla tua fantasia

Ariete Waffle Maker Party Time 1973 è una Piastra per Waffle antiaderente, con avvolgicavo, chiusura di sicurezza e spia di accensione. Potenza da 700 W, colore Rosso. Oggi la fai tua con il 31% di sconto, quindi la paghi solo 29,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Ariete Waffle Maker Party Time 1973: le caratteristiche

Prepara a casa gustosi waffle in pochi minuti da farcire con i tuoi ingredienti preferiti, dolci o salati. Per realizzare la tipica forma dei waffle è sufficiente inserire l’impasto e richiudere la waffle maker con il sistema di blocco. Grazie alla trama tipica dei waffle le piastre incluse sono facili da pulire per essere sempre pronta all’uso.

Questa piastra waffle è facile da usare; è dotata di una spia di accensione e di pronto temperatura, 2 piastre antiaderenti, avvolgicavo e chiusura di sicurezza. Questa waffle maker è parte della linea Party Time di Ariete, con tanti prodotti pensati per divertirsi insieme a tutte le età, tutti con uno sfavillante design che ti riporterà indietro nel tempo agli Happy Days americani degli anni ‘50.

