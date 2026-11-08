Piccioni per guidare le bombe: il progetto Pigeon che in pochi conoscono

Nel pieno della Seconda guerra mondiale, un esperimento americano tentò di trasformare il comportamento animale in uno strumento di precisione per operazioni militari.

All’inizio degli anni Quaranta, mentre la tecnologia di puntamento era ancora limitata, lo psicologo B.F. Skinner immaginò un sistema tanto insolito quanto metodico, basato sull’addestramento e sulla risposta a stimoli visivi. Il progetto nacque per affrontare un problema concreto: ridurre gli errori nel colpire bersagli dall’alto durante i combattimenti. Fra prove di laboratorio e scetticismo militare, questa pagina della storia tecnologica americana rivela quanto lontano potesse spingersi la sperimentazione bellica.

L’idea di Skinner nella guerra prima delle armi guidate

Il piano prese il nome di Project Pigeon e portava la firma di B.F. Skinner, uno dei nomi più noti del comportamentismo e del condizionamento operante. Detta in modo semplice: un animale può imparare a ripetere un’azione se riceve un premio. Per i piccioni, il premio erano semi. L’azione richiesta era riconoscere un bersaglio visto dall’alto e beccare nel punto giusto.

In un’epoca in cui non esistevano ancora sistemi di guida affidabili come quelli arrivati negli anni successivi, l’idea non sembrò subito folle come può apparire oggi. Skinner, nell’articolo “Pigeons in a Pelican”, pubblicato nel 1960 su American Psychologist, spiegò di essere convinto delle capacità visive e associative dei piccioni. Non era fantasia, nella sua visione. Era addestramento, ripetizione, risposta a uno stimolo. Una sorta di macchina biologica. Con piume e becco.

Come i piccioni venivano addestrati a riconoscere e seguire il bersaglio

L’addestramento dei piccioni guida-missili era semplice solo in apparenza. Gli animali venivano sistemati su un piccolo telaio e messi davanti a immagini di obiettivi ripresi dall’alto, come navi o strutture militari. Quando beccavano il punto corretto, ricevevano cibo. Giorno dopo giorno, il meccanismo diventava automatico: vedere il bersaglio, colpirlo, ottenere il premio.

La parte tecnica era il cuore del Project Pigeon. Il piccione sarebbe stato collocato nella parte anteriore dell’ordigno, dietro una piccola finestra trasparente. Beccando il vetro nella direzione del bersaglio, avrebbe azionato un sistema collegato a comandi pneumatici o idraulici, in grado di correggere la traiettoria della bomba. Se l’animale beccava a destra, l’arma virava a destra. Se beccava a sinistra, seguiva quella correzione. Nei test condotti tra 1941 e 1943, secondo le ricostruzioni storiche citate anche dall’University of Arkansas, i risultati furono giudicati sorprendentemente buoni dai ricercatori. I piccioni, una volta addestrati, riuscivano a riconoscere il bersaglio anche dopo lunghi intervalli.

Perché il progetto fu abbandonato nonostante i test promettenti

Il Project Pigeon non arrivò mai a un uso operativo e fu chiuso nel 1944. Non risulta che alcun piccione sia stato inserito in un missile lanciato in una missione reale. Il motivo principale, almeno secondo le fonti disponibili, non fu etico: durante la guerra l’uso di animali in campo militare non era insolito. A pesare fu soprattutto la scarsa fiducia dei vertici militari in un sistema che, in sostanza, affidava una bomba a un volatile.

C’era poi il tema delle priorità. Gli Stati Uniti stavano investendo risorse enormi in programmi ritenuti più urgenti, compresi quelli legati a nuove armi e tecnologie di puntamento. L’idea tornò più tardi con il progetto Orcon, abbreviazione di “organic control”, dedicato ancora al riconoscimento visivo dei bersagli da parte dei piccioni. Anche quella strada, però, venne abbandonata nei primi anni Cinquanta, quando i sistemi elettronici di guida e tracciamento iniziarono a offrire soluzioni più solide. Resta una storia laterale della tecnologia militare: strana, certo, ma documentata. E racconta bene quanto, prima dell’elettronica moderna, la ricerca sulla guida delle armi abbia seguito percorsi tutt’altro che lineari.