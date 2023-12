Piccola, bella e potente: la cassa bluetooth Lefandi è una vera bomba! Prendila in OFFERTA

La cassa Lefandi porta con sé molte doti: alimentazione USB, Aux 3.5mm, belle luci a LED, compatta e facilmente trasportabile oltre che inseribile ovunque, dal suono potente, equilibrato e nitido. Può riprodurre audio da Computer, Laptop e Smartphone. Oggi puoi prenderla scontata del 6%, quindi la paghi solo 33,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

LEFANDI cassa bluetooth: le caratteristiche

Questo altoparlante desktop dispone di 2 altoparlanti full-range di alta qualità, in grado di fornire un suono chiaro e cristallino. Utilizzando la tecnologia antimagnetica, la soundbar può sopprimere il rumore statico e altro, rendere il suono più vivido e portare una fantastica esperienza audio dinamica. Con la tecnologia Bluetooth 5.0, ha un’ampia compatibilità e una connessione stabile, non c’è bisogno di preoccuparsi del disordine del cavo. Inoltre, può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di un jack audio standard da 3,5 mm.

La manopola multifunzione di questo altoparlante portatile Bluetooth aiuta a commutare la modalità Bluetooth / AUX, regolare il volume, commutare le modalità di luce, accendere / spegnere l’alimentazione. Tutto in una manopola. Design di aspetto eccellente salva la tua stanza e perfetto per il computer. Questo altoparlante per computer portatile può emettere più colori di luci e elevare l’atmosfera di ascolto di musica, guardare film e giocare, è perfetto per la tua casa, ufficio e spazio di lavoro. Può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo dotato di una presa audio standard da 3,5 mm, come telefono, tablet, laptop, desktop, Xbox One o altro dispositivo.

