Piccola e potente, questa antenna fa volare il tuo segnale radio con SOLI 4€

La ricezione dei canali radio è spesso un fastidio con cui dobbiamo fare i conti. Ma per fortuna ci sono diverse soluzioni, come questa antenna da interni ed esterni con amplificatore di segnale: ti basta installarla tenendola lontana da qualsiasi dispositivo ad alto consumo energetico per evitare interferenze, e il più è fatto. Su Amazon puoi farne tua una a soli 4€ seguendo questo link e spuntando la voce Applica coupon 80% sulla pagina del prodotto. E’ facile da piazzare e costa poco.

Antenna radio potente: utile ed economica

Completamente compatibile con l’adattatore per autoradio Esuper Dab DAB-105/DAB-005/DAB-008 o altre radio con porta MCX, l’antenna offre una ricezione del segnale radio di alta qualità, puoi goderti le tue stazioni radio preferite con una qualità del suono chiara e ad alta fedeltà ovunque tu vada, senza rumore e senza interferenze per darti un’esperienza uditiva perfetta

E poi è facilissima da usare, e viene fornita con un cavo lungo per poterla posizionare comodamente nella zona con la migliore ricezione. Dispone in tal senso di una base magnetica abbastanza potente da rimanere sul tetto del veicolo ad alta velocità o attaccata a un mobile casalingo. La copertura in gomma garantisce nessun danno e una certa facilità a essere comunque staccata.

Questa antenna è adatta alla ricezione di tutti i programmi radio, con un basso livello di rumore e può comunque contare su un apposito amplificatore di segnale. Attenzione però: l’efficacia dell’antenna è influenzata dalla distanza dal punto di origine del segnale, dalla potenza del segnale della stazione, dal posizionamento dell’antenna, dai riflessi delle strutture vicine e da eventuali fonti di consumo energetico.



La quantità e la qualità delle stazioni che riceverai dipendono dalla posizione delle torri di trasmissione, dai segnali trasmessi e dalla potenza dei segnali di trasmissione nella tua zona. Quindi attenti a installare l’antenna il più in alto possibile e vicino a una finestra per una migliore ricezione. Non posizionare o nascondere l’antenna dentro/dietro oggetti metallici.

Piccola e potente, per questa antenna da interni bastano 4€ per portarla a casa e risolvere ogni possibile problema di ricezione del segnale radio. Va’ su Amazon e chiudi l’acquisto per risparmiare e portarti a casa un dispositivo estremamente utile, con le spese di spedizione gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.