Piccola ma incredibilmente potente: la cassa Yamaha bluetooth OGGI la paghi MOLTO MENO!

Yamaha. Un nome, una garanzia per quanto concerne il sound. E questa cassa Yamaha MusicCast 20 Bluetooth ne è l’ennesima conferma. Parliamo di uno Speaker Wireless Multi-Room per l’Ascolto di Musica in Streaming, WiFi Dual Band Integrato, Bluetooth 4.2+ EDR / A2DP, AVRCP, dalle dimensioni ridotte e facilmente inseribili ovunque. Oggi puoi prenderla con l’11% di sconto, quindi la paghi solo 194,44 euro!

Caratteristiche prodotto

Speaker wireless compatto e moderno, basato sulla piattaforma MusicCast che offre accesso diretto ai principali servizi di musica in streaming / Pulsanti touch e preset per un ascolto immediato. La tecnologia Bluetooth e il supporto dei protocolli di trasmissione audio AirPlay di Apple permettono di riprodurre facilmente le tracce audio inviate da dispositivi esterni quali smartphone e tablet.

Tramite la connessione WiFi o Ethernet, è possibile abbinare allo speaker altri dispositivi audio configurandoli in modalità multi-room come unità singole, coppie in stereo o diffusori surround. Suono autentico, profondo e reale grazie al sistema a due vie con doppio woofer passivo, dotato di cono per i medio-bassi da 9 cm e tweeter soft dome da 1,3 cm / WiFi dual band.

