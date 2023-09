Piccola, super smart e in super sconto! Questa TV Samsung è eccezionale!

Samsung TV UE24N4300ADXZT HD è la classica TV piccola da cucina, o da seconda casa al mare. Ma contrariamente al solito adagio che quasi impone caratteristiche “normali” per TV che non sono pensate come Regine del salotto, ci troviamo di fronte ad una TV Premium Samsung con caratteristiche davvero di tutt’altra categoria. E a rendere ancor di più allettante questa TV è il prezzo, scontatissimo da Amazon: MENO 23% per 185,00€ invece che 239 euro!

Non male, vero?

Offerta top, subito nel carrello Amazon!

Piccola TV, grande qualità!

La dimensione dello schermo da 24 pollici rende il Samsung TV UE24N4300ADXZT HD perfetto per stanze di dimensioni ridotte o per essere utilizzato come secondo televisore. Nonostante le dimensioni compatte, il televisore offre un angolo di visione ampio e possibilità di regolazione dell’immagine per garantire un’esperienza visiva ottimale da qualsiasi posizione.

La qualità dell’immagine è una delle caratteristiche principali del Samsung TV UE24N4300ADXZT HD. Con una risoluzione 720p, offre immagini nitide e dettagliate, garantendo una visione immersiva. La tecnologia Samsung Clean View migliora ulteriormente la qualità dell’immagine eliminando i disturbi e migliorando il contrasto. Inoltre, la TV supporta l’HDR per un’esperienza visiva ancora più coinvolgente e vibrante. Inoltre, è dotato di tecnologia Purcolor, ovvero colori intensi, naturali e realistici per un’esperienza visiva estremamente appagante.

Presente anche la tecnologia Micro Dimming Pro che divide lo schermo in zone, le analizza singolarmente e restituisce neri più profondi e bianchi più puri.

Samsung TV UE24N4300ADXZT HD è dotato di molte funzionalità aggiuntive che rendono il suo utilizzo smart ancora più facile e immediato. La funzione di controllo vocale consente di controllare il televisore utilizzando comandi vocali, anche grazie alla compatibilità con Bixby e Alexa oltre ad essere utilizzabile anche con Google Assistant.

Sarà piccolo, ma la qualità e un ottimo prezzo bomba non mancano a Samsung TV UE24N4300ADXZT HD!

Davvero una grande offerta Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.