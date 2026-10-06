Pignoramento Agenzia delle Entrate: dopo 60 giorni perde effetto ma quasi nessuno conosce la procedura

Il principio riguarda conti correnti, stipendi, pensioni e crediti usati per recuperare debiti tributari. Una precisazione che pesa su contribuenti, banche e datori di lavoro, perché il pignoramento non può essere considerato una presa senza fine sulle somme future. Il debito resta, ma la procedura non può andare avanti da sola.

Il punto fissato dalla Cassazione è chiaro: il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione produce effetti entro 60 giorni dalla notifica. In questo periodo l’agente della riscossione può rivolgersi direttamente al terzo — banca, datore di lavoro, ente previdenziale o cliente del debitore — senza passare subito dal giudice. È la corsia più rapida prevista per la riscossione fiscale.

La Suprema Corte, però, ha chiarito che questa corsia non può diventare illimitata. La notifica dell’atto non blocca per sempre tutte le somme che il terzo dovrà al contribuente in futuro. Il senso delle decisioni è questo: il potere del Fisco, anche quando è più veloce, deve restare dentro un limite. Un passaggio tecnico, ma con ricadute molto concrete.

Conti correnti, stipendi e crediti commerciali: cosa resta bloccato e cosa no

Il limite dei 60 giorni riguarda anzitutto i conti correnti. Quando la banca riceve un atto di pignoramento, deve bloccare e versare le somme dovute nei limiti indicati e per il periodo coperto dalla procedura. Gli accrediti arrivati dopo la scadenza, secondo il principio affermato dalla Cassazione, non rientrano automaticamente nel vincolo iniziale. Per prenderli serve un passaggio ulteriore: non basta aspettare che arrivino nuovi soldi sul conto.

Documenti, calendario e calcolatrice richiamano le scadenze del pignoramento fiscale e il limite dei 60 giorni.

Lo stesso vale per stipendi, pensioni e crediti commerciali. Il datore di lavoro o il cliente del contribuente deve fare attenzione alla data di notifica e verificare quali somme maturano entro quei due mesi. Se le trattenute proseguono oltre il termine senza un titolo corretto, il terzo può esporsi a contestazioni. Non è una questione solo formale: per un lavoratore, un professionista o una piccola impresa, anche poche settimane di blocco possono pesare sulla liquidità di tutti i giorni.

Dopo i 60 giorni il debito resta, ma per andare avanti serve il giudice

Scaduti i 60 giorni, il debito tributario non viene meno. È un punto decisivo, perché il rischio di fraintendimenti è alto. Il termine riguarda l’efficacia del singolo atto di pignoramento, non il credito vantato dal Fisco. Il contribuente resta debitore, salvo prescrizione, annullamento dell’atto, pagamento, rateizzazione o altre cause previste dalla legge.

Cambia però il modo in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può continuare a muoversi. Se vuole acquisire altre somme dopo la finestra dei due mesi, deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione e ottenere un’autorizzazione. Solo a quel punto la procedura può proseguire. Ed è qui che le sentenze pesano davvero: riportano sotto il controllo del giudice una fase che, all’inizio, nasce senza il filtro del tribunale. Il Fisco può continuare a riscuotere, ma non con un vincolo che si trascina da solo.

Le decisioni della Cassazione richiamano anche un altro aspetto: gli errori procedurali possono rendere inefficace il pignoramento. Notifiche irregolari, atti incompleti, termini non rispettati o prosecuzione senza autorizzazione del giudice sono tutti elementi che il contribuente può far verificare. Anche quando ad agire è l’amministrazione finanziaria, l’esecuzione forzata resta una procedura rigida, con regole precise.

Per chi riceve un pignoramento fiscale, il primo controllo riguarda la data di notifica al terzo: è da lì che decorrono i 60 giorni. Poi bisogna guardare l’atto, le somme bloccate e le eventuali trattenute effettuate dopo la scadenza. Un avvocato o un consulente fiscale può valutare se presentare opposizione, contestando il diritto del Fisco a procedere o la regolarità degli atti esecutivi. Anche banche e aziende dovranno muoversi con attenzione, conservando la documentazione e gestendo gli accantonamenti con prudenza. In questa materia, una svista può costare cara.