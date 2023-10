Pikmin 4 per Nintendo Switch: ORA lo paghi solo 46 euro!

Se sei alla ricerca di nuove avventure, su pianeti fantasiosi e personaggi curiosi, simpatici e coloriti, allora Pikmin 4 per Nintendo Switch è ciò che fa per te, grazie al curioso nuovo mondo abitato da minuscole creature simili a piantine nel quale si svolge il gioco. Cosa sono i Pikmin? Si tratta di curiose creature scoperte per caso dal capitano Olimar, un esploratore conosciuto in tutta la galassia, il quale credeva che i Pikmin fossero originari di PNF-404, il pianeta su cui Olimar si schiantò con la sua astronave. Tuttavia, da allora sono stati individuati anche altrove e, curiosamente, pare che si divertano a fare delle passeggiate! Scopri di più su di loro grazie all’offerta su eBay, che porta il prezzo a soli 46,74 euro! Infatti, potrai aggiungere comodamente prima del check-out il coupon Passion23 di 8,25 euro!

Pikmin 4 per Nintendo Switch: la recensione

Come promesso, scopriamo di più sui Pikmin. Si tratta di piccoli germogli che dormono sottoterra. Ma basta tirarne velocemente gli steli per farli sbucare fuori dal terreno, pronti a iniziare la loro nuova vita. Anche in queste fasi iniziali, i Pikmin hanno un intuito eccezionale e sanno cosa fare in qualsiasi situazione. Possono distruggere muri, trasportare oggetti e perfino combattere contro le creature vicine, se lanciati verso di esse. Osserva la foglia che cresce sulla loro testa: serve per estrarre dal terreno i loro germogli, ma ne indica anche il potenziale di crescita. Nutrendosi del nettare, i Pikmin diventano più veloci. La sequenza di crescita è: foglia, bocciolo e infine fiore.

Nel corso dell’avventura potrai esplorare, andare a caccia di tesori in vaste aree aperte, affrontare creature selvatiche, risolvere enigmi e salvare i viaggiatori bloccati insieme ai Pikmin. Nella tua avventura potrai contare anche su Occin, il simpatico cane da soccorso. Questo fedele compagno può abbattere gli ostacoli, trascinare oggetti pesanti e trasportare te e un’intera squadra di Pikmin sulla sua schiena.

