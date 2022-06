Pile Ricaricabili + Caricatore Panasonic Eneloop a soli 10€

Su Amazon, le pile ricaricabili AA Panasonic più caricatore costano solo 10€ invece di 24€, incluse spedizioni rapide Prime. Un’occasione davvero unica, considerando che solo il caricabatterie costa ben 17€.

Dì addio alla schiavitù della pile da cambiare, e fai un favore all’ambiente riducendo gli scarti ambientali. Chi ha un bambino con dei giocattoli per casa lo sa: i dispositivi e i giocattoli sono una maledizione. Le pile si scaricano di continuo, e bisogna cambiarle anche più volte al mese, se non a settimana.

Ma il problema si pone anche per chi ha console, telecomandi, joypad, dispositivi di domotica e così via. Invece di comprare (e buttare) batterie, prendetele ricaricabili una volta sola, e di buona qualità. In questo modo, con un investimento molto contenuto, andrete avanti anni e anni a costo zero.

Le batterie eneloop AA NiMH (1900 mAh) si ricaricano in sole 10 ore; il caricatore stacca l’alimentazione in modo automatico. Tra l’altro, supporta tutti i voltaggi di input del mondo (100-240 V/50-60 Hz), dunque puoi anche portarlo in viaggio.

E solo per oggi è scontatissimo di oltre 14€: lo compri a 10€ incluse spedizioni con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.