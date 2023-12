Pink positive! Mouse ultraleggero senza fili compatibile con tutti i device ORA a SOLI 19 euro!

Logitech Pebble Mouse 2 M350s è un mouse wireless Bluetooth sottile, portatile, leggero, personalizzabile, con funzione clic discreti, Easy-Switch per Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS. Distinguiti con il suo colore Rosa! Oggi grazie allo sconto del 17% lo paghi solo 19,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s: le caratteristiche

Questo mouse Bluetooth della collezione Pebble 2 soddisfa al meglio le tue esigenze ed esprime la tua personalità. Il design arrotondato e minimalista di Pebble Mouse 2 M350 è realizzato con plastica riciclata: un mouse sottile, leggero e portatile. Alterna facilmente fra 3 dispositivi: usa il Bluetooth per connettere fino a 3 dispositivi wireless su diversi sistemi operativi (Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS) e passa da uno all’altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch.

Personalizza il pulsante centrale con l’app Logi Options+ per sfruttare al meglio Pebble Mouse 2; aggiungi scelte rapide per le tue app preferite, tra cui WhatsApp e Spotify. Lascia che il tuo lavoro faccia più rumore dei tuoi clic; è un mouse discreto, con tecnologia Silent Touch che elimina il 90% del rumore dei clic. Il mouse wireless ti offre ore di utilizzo, 2 anni di durata della batteria e la modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico per un utilizzo senza problemi; batteria inclusa.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s è un mouse wireless Bluetooth che oggi grazie allo sconto del 17% lo paghi solo 19,99 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.