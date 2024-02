Pinza multiuso 34 in 1 compatta, potente e geniale FA TUTTO e costa appena 30€ (-56%)

La pinza multiuso BIBURY è un’aggiunta indispensabile al kit di attrezzi di qualsiasi persona avventurosa o amante del fai-da-te. Realizzata in resistente acciaio inox, questa pinza multifunzione combina versatilità e durata in un design compatto e portatile. Tra le tante funzioni, segnaliamo 34 strumenti come pinze, cacciavite, sega intercambiabile, forbici, apriscatole e un set di 16 punte per cacciavite. Assicuratela subito approfittando dello sconto Amazon del 56% e dunque al prezzo modico di 30€. Le spedizioni, poi, sono gratuite via Prime.

Pinza multiuso BIBURY, utile e geniale

Dotata di una varietà di utensili utili, tra cui forbici potenziate, seghe sostituibili e un set di cacciaviti, questa pinza è pronta per affrontare una vasta gamma di compiti, dal taglio di fili alla riparazione di piccoli oggetti. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono prestazioni affidabili e durature nel tempo.

L’intero corpo del multiutensile BIBURY è realizzato in 3Cr13 (acciaio inossidabile ad alta durezza),che consente di utilizzare la pinza in ambienti molto difficili.Il tagliafili rigido sostituibile è realizzato in tungsteno YG10 e taglia molto bene la ferramenta in acciaio dolce.

Grazie al suo design pieghevole, la pinza BIBURY è facile da trasportare ovunque tu vada, che tu sia in campeggio, in escursione o semplicemente a casa tua. Con la sua praticità e la sua versatilità, è anche un’ottima idea regalo per compleanni, anniversari o altre occasioni speciali per uomini pratici e amanti del bricolage. Sfrutta lo sconto Amazon del 56% per assicurarti questo gioiellino al prezzo modico di 30€. Le spedizioni, sono gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.