Pioggia di email per il tracking pixel, ma cosa significa?

Negli ultimi giorni molte caselle di posta si sono riempite di comunicazioni sulla privacy che sollevano una domanda importante per chi legge le email.

Aziende e operatori stanno aggiornando le proprie informative privacy in coincidenza con una scadenza che riguarda anche milioni di utenti italiani. Al centro c’è una tecnologia poco visibile, utilizzata da tempo nelle comunicazioni digitali, che può raccogliere informazioni senza che il destinatario se ne accorga. Capire cosa prevedono le nuove indicazioni del Garante aiuta a valutare meglio le richieste ricevute nella posta elettronica.

Tracking pixel, scade il tempo concesso dal Garante Privacy

Il Garante Privacy aveva dato sei mesi ad aziende, editori, operatori e servizi digitali per aggiornare procedure, informative e consensi legati ai pixel di tracciamento. Quel margine è arrivato a scadenza. Ecco perché molte comunicazioni arrivano tutte insieme, proprio sul filo della scadenza. Una corsa ordinata, sì, ma arrivata all’ultimo.

La questione riguarda l’articolo 122 del Codice privacy e il GDPR, cioè le regole sull’accesso e sulla raccolta di informazioni dai dispositivi degli utenti. Per l’Autorità, quando un pixel permette di raccogliere dati personali o informazioni riconducibili al destinatario, chi lo usa deve dirlo prima, in modo chiaro. E deve spiegare anche perché quello strumento è stato inserito nel messaggio.

Negli ultimi giorni sono arrivate comunicazioni da realtà molto diverse. Plenitude On The Road, per esempio, ha avvisato i clienti dell’aggiornamento dell’informativa privacy dell’app, precisando che i pixel potranno essere usati nelle comunicazioni promozionali solo con il consenso dell’utente. Avvisi simili sono stati inviati anche da Fastweb, Vodafone e TIM, con formule che chiedono di scegliere se accettare o rifiutare il tracciamento. In sostanza, il messaggio è questo: il consenso è facoltativo e può essere revocato.

Pixel invisibili nelle e-mail: come funzionano e cosa registrano

I tracking pixel sono piccole immagini, spesso minuscole e invisibili a occhio nudo, inserite nelle e-mail attraverso un collegamento a un server esterno. Quando il destinatario apre il messaggio e il contenuto remoto viene caricato, quel server riceve un segnale. Da lì il mittente può sapere che l’e-mail è stata aperta. Ma non solo.

A seconda di come è configurato il sistema, possono essere raccolte informazioni come indirizzo IP, tipo di dispositivo utilizzato, orario di apertura, numero di consultazioni e, in alcuni casi, dati utili a stimare la posizione o il comportamento dell’utente rispetto al messaggio ricevuto. Per chi invia campagne, newsletter o comunicazioni automatiche, sono dati utili a misurare l’efficacia dell’invio. Per chi riceve, però, il punto è un altro: spesso non si vede nulla.

È proprio questa scarsa visibilità ad aver spinto il Garante Privacy a intervenire. Il pixel non compare come un pulsante, non è un banner, non richiama l’attenzione. Lavora in sottofondo, dentro una normale comunicazione commerciale o di servizio. Per questo l’Autorità chiede più trasparenza: se una e-mail contiene un pixel invisibile, il destinatario deve poterlo sapere prima, o comunque essere informato in modo comprensibile.

Newsletter, promozioni e avvisi di servizio: cosa cambia ora

Le nuove indicazioni toccano diversi tipi di messaggi: newsletter, e-mail promozionali, comunicazioni automatiche, avvisi di servizio e messaggi legati a contratti già attivi. Non tutti gli usi, però, sono uguali. Nelle comunicazioni promozionali, come ricorda Plenitude On The Road, i tracking pixel saranno usati solo dopo il consenso dell’utente. Una scelta che potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento dall’app o dall’area personale.

Più delicato il caso delle comunicazioni di servizio, dove il pixel può servire a verificare che un messaggio sia stato effettivamente visto: un avviso contrattuale, un aggiornamento operativo, una comunicazione tecnica. Anche in questi casi, però, l’utente deve sapere che lo strumento è presente e per quale motivo viene usato. TIM, nelle proprie comunicazioni, ha spiegato che le e-mail con pixel riporteranno un avviso nel footer, cioè nella parte finale del messaggio.

Per chi riceve queste e-mail, la novità pratica è semplice: conviene leggere le opzioni, non limitarsi a chiudere il messaggio. Alcuni operatori, tra cui Fastweb e Vodafone, indicano un link o una voce del tipo “Non desidero il tracciamento”. Cliccarla significa negare l’uso del pixel per quelle finalità. Una scelta piccola, dentro la posta di tutti i giorni, ma decisiva per capire chi osserva cosa quando apriamo una e-mail.