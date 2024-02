PIQUADRO Akron: stile, qualità e funzionalità in un unico portafoglio (-35%)

Il PIQUADRO Akron è un portafoglio in pelle ideale per l’uomo moderno che cerca la combinazione perfetta tra stile, qualità e funzionalità. Con il suo design raffinato e i dettagli attentamente curati, questo portafoglio non solo soddisferà le esigenze quotidiane di conservazione dei documenti e delle carte, ma aggiungerà anche un tocco di classe a ogni tuo outfit. Su Amazon questo fantastico portafoglio è svenduto letteralmente a soli 62€ con lo sconto del 35%. Le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

PIQUADRO Akron, il portafoglio in pelle ideale per l’uomo moderno

Realizzato in pregiata pelle, il portafoglio Akron di PIQUADRO offre una sensazione di lusso al tatto e una durabilità eccezionale nel tempo. Il colore blu scuro conferisce al portafoglio un aspetto sofisticato e versatile, adatto a diverse occasioni, dal lavoro alle occasioni formali. Dotato poi di svariati scomparti interni per carte di credito, carte d’identità, banconote e monete, il portafoglio è progettato per tenere tutto in ordine e accessibile.

Il logo distintivo di PIQUADRO aggiunge un tocco di eleganza, mentre le cuciture a contrasto e i dettagli curati completano il design raffinato. La chiusura sicura garantisce che il contenuto del portafoglio sia sempre al sicuro e protetto. Nonostante la sua funzionalità, il portafoglio mantiene dimensioni compatte che si adattano facilmente a tasche di pantaloni o giacche.

Ideale per l’uso quotidiano, il portafoglio viene fornito in una elegante confezione regalo, rendendolo perfetto anche come regalo per un uomo raffinato. Acquistalo oggi stesso su Amazon e scopri il perfetto connubio tra funzionalità e stile: ti costa soli 62€ con lo sconto del 35% e hai le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.