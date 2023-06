Piscine gonfiabili per bambini: MEGA sconti su Amazon da non perdere

INTEX 57161NP- Centro giochi d’acqua – Avventure nella giungla

Parco giochi per bambini appositamente progettato per i più piccoli, dai 3 anni. Capacità di secchio grande da 493 litri e secchio piccolo da 57 litri. Design divertente e colorato. Play Center Giungla presenta un mini scivolo acquatico con tappetino di atterraggio imbottito e altri giocosi dettagli a tema giungla grazie ai quali i tuoi bambini si dimenticheranno del caldo estivo e giocheranno felici in giardino, in completa sicurezza. In questo momento la trovi su Amazon a 69€, comprese le spese di spedizione, grazie allo sconto del 29%.

Piscina fuori terra gonfiabile Splash Pool con Unicorno

Piscina Per Bambini Tre In Uno: la piscina per bambini contiene tre strutture di sorgenti d’acqua. La piscina per bambini rettangolare fa sentire i bambini come se fossero in un piccolo oceano quando giocano nella piscina per bambini. La testa dell’unicorno e i fori d’acqua sul bordo possono spruzzare acqua con un arco più alto come una cascata, giocare al sole e ci sarà un arcobaleno. Oggi ti costa 27€ grazie allo sconto del 20% su Amazon.

Intex Dinoland Play Center Gonfiabile Centro Giochi Acquatici

Modello coordinato con e senza vulcano, questa piscina è caratterizzata da uno scivolo gonfiabile con base imbottita e barriere laterali, figure di dinosauro gonfiabili, anelli gonfiabili, spruzzatore d’acqua e palline colorate. Incorpora 6 palline di vari colori per giocare, per farle scorrere o per farle passare attraverso l’arco dei dinosauri e 2 anelli gonfiabili per giocare a fare un cestino. Su Amazon lo trovi oggi a 62€ con un forte sconto del 32%.