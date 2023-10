Con questa Pistola massaggiante a soli 44 euro spaventerai la tensione muscolare!

La pistola per il massaggio muscolare ALDOM che presentiamo in questa offerta è ideale per quanti soffrono di cervicale o di tensione muscolare e vorrebbero un bel massaggio a fine giornata. Grazie allo sconto del 62% a cui aggiungere il coupon del 10%, oggi lo paghi solo 44,99 euro! Vanta una Velocità fino a 4800 RPM con 8 Testine, facilmente ricaricabile grazie al cavo di Tipo-C. Puoi anche portarlo con te, quindi non devi attendere di tornare a casa per usarlo, ma puoi farlo anche durante la pausa pranzo o tra un appuntamento e l’altro, per ricaricarti al meglio!

Pistola per massaggio muscolare Aldom: le caratteristiche

La Pistola per Massaggio Muscolare ALDOM è utile anche per gli atleti e chi fa attività sportiva in modo amatoriale, visto che aiuta ad alleviare i dolori muscolari, indolenzimento e rigidità, promuovere il flusso di sangue e alleviare l’acido lattico. Inoltre, è molto utile per accelerare il riscaldamento e il recupero muscolare. Può anche migliorare la salute dei tessuti molli del corpo. La pistola ha un design a multi-frequenza, fino a 30 impostazioni di velocità regolabili. Molto potente il motore, recentemente aggiornato, ad alta coppia da produce fino a 4800 colpi potenti al minuto per raggiungere tessuti profondi fino a 8-12 mm.

E’ dotato di 8 diverse forme di testine di massaggio per controllare i punti di pressione di collo, schiena, polpacci, gambe, spalle, glutei, per soddisfare le diverse esigenze delle varie parti del corpo, ti aiuta a rilassare ogni muscolo. Le testine sono completamente ergonomiche quindi non danno alcun fastidio o dolore durante il massaggio. Ma al contempo una efficacia penetrazione ad alta potenza, inviando onde di rilassamento e di sollievo in tutto il corpo. Lo puoi usare ovunque anche perché silenzioso, dato che emette solo 45 decibel di rumore alla massima potenza (quindi a metà, su una scala che arriva a 120).

Infine, dopo la ricarica puoi usarlo per 6-8 ore e vanta un chiaro touchscreen LCD ad alta definizione. Dunque tanti vantaggi che oggi, grazie allo sconto del 62% a cui aggiungere il coupon del 10%, paghi solo 44,99 euro!

