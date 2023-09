Pistola per massaggio muscolare a soli 44,99 euro!

Quante volte avremmo bisogno di un massaggio ma non c’è nessuno pronto per aiutarci? Con la pistola per massaggio muscolare in offerta su Amazon potrai massaggiarti da solo ogni qualvolta ti sentirai teso e stressato, quindi ti aiuterà anche ad affrontare meglio la giornata! Parliamo della ALDOM, pistola massaggiante per muscolo, con 30 Velocità diverse, fino a 48000 RPM, 8 Testine, facilmente portatile e con Ricarica USB-C. Ora lo paghi solo 44,99 euro, grazie al coupon attivo del 10%!

Pistola per massaggio muscolare Aldom: le caratteristiche

La pistola per massaggio muscolare Aldom oggetto dell’offerta che presentiamo oggi, ha un design a multi-frequenza, con 30 impostazioni di velocità regolabili, un aggiornato “Motore Brushless” ad alta coppia che produce fino a 4800 colpi potenti al minuto per raggiungere tessuti profondi fino a 12 mm. Questo attrezzo porta tanti benefici al corpo: alleviare i dolori muscolari, indolenzimento e rigidità; promuove il flusso di sangue e allevia l’acido lattico; aiuta ad accelerare il riscaldamento e il recupero. Porta benefici anche ai tessuti molli.

Vanta 6 diverse forme di testine di massaggio per controllare i punti di pressione di diversi punti del corpo, maggiormente interessati da affaticamento e intorpedimento: collo, schiena, polpacci, gambe, spalle, glutei. Le testine sono completamente ergonomiche, quindi donano un massaggio rilassante. Ancora, è progettato per inviare onde di rilassamento e di sollievo in tutto il corpo. Non fa affatto rumore, grazie all’esclusiva tecnologia mute, che fa in modo che non superi i 45 decibel. Per quanto concerne l’autonomia, può durare circa 6-8 ore dopo una carica completa, che deve essere non inferiore alle 4 ore. È dotato di un touchscreen LCD ad alta definizione, dove potrai agevolmente visualizzare dati importanti come la posizione della marcia, la carica della batteria e l’interruttore.

Insomma, avrai con te un’autentica arma contro lo stress e i nervi tesi, che oggi paghi solo 44,99 euro! Più altri possibili sconti che puoi attivare a tuo piacimento in vigore su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.