PIT STOP! Vivi le emozioni della Formula Uno con F1 23 per PS5 in OFFERTA

Tra le più importanti novità di F1 23 per PS5 troviamo due ambientazioni: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Oggi prendi il gioco con uno sconto del 12%, quindi lo paghi solo 34,98 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

F1 23 per PS5: le caratteristiche

L’avvincente modalità narrativa Braking Point fa il suo ritorno con ancora più azione e adrenalina. Come detto nell’incipit, due ambientazioni faranno il loro debutto in F1 23 sin dal momento del lancio: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar.

Grazie al feedback ricevuto dalle vere scuderie di F1, la manovrabilità delle vetture in F1 23 è stata notevolmente migliorata sia per chi usa il controller che per chi utilizza un volante. Le bandiere rosse fanno ritorno nella serie dopo nove anni e renderanno le gare ancora più accese, spronando piloti e team a rivedere di continuo le strategie al rientro ai box. F1 World è un hub centrale che offre un modo nuovo ed entusiasmante di godersi le varie modalità di gioco.

F1 23 per PS5 oggi lo prendi con uno sconto del 12%, quindi lo paghi solo 34,98 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.