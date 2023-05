Più compri, più risparmi: dieci BOMBE tech che su Amazon compri con meno di 1€

Se siete alla ricerca di prodotti tech per migliorare e ampliare il vostro “ecosistema” tech senza spendere più di tanto siete capitati nel posto giusto. Su Amazon, infatti, ci sono diversi prodotti che fanno al caso vostro e che potete addirittura portare a casa con pochi centesimi, pagando in alcuni casi solo le spedizioni. A conti fatti, con una decina di euro potreste addirittura farli tutti vostri, quindi più comprate, più per certi versi risparmiate.

Gadget tech a prezzi regalo su Amazon

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless. Un piccolo quanto geniale gadget che vi permette di ritrovare subito le vostre chiavi nel caso doveste smarrirle. Con appena 0,72 centesimi non dovrete più preoccuparvi di dove avete dimenticato le chiavi dell’auto o quelle di casa. In un attimo, con un fischio, il Key Finder si attiva a distanza ed emette un suono e delle luci per farsi trovare.

Questo gadget sembra all’apparenza uguale a un altro che vi abbiamo già presentato: ti permette di tenere sempre ordinati tutti i tuoi cavi, le sue microSD e gli adattatori, e di portarli comodamente sempre con te, ma in più include una piccola lampadina al LED, un lettore di schede e ti fa perfino da powerbank senza fili, per ricaricare ciò che vuoi. Geniale, no?

Lampada da lettura LED a collo d’oca. Dulcis in fundo, che ne dite di una bella e comodissima lampada da lettura a LED a soli 0,89€ (più 2,99e di spedizione) da portare sempre dietro in ogni occasione, con clip per agganciarla dove si vuole. Il device è flessibile e mette la luce nella giusta posizione esattamente dove vuoi, con la superficie in silicone che protegge le pagine che vengono bloccate.

Cuffie a conduzione ossea senza fili Bluetooth 5.1. Queste incredibili cuffie in metallo e silicone sono antipolvere, resistenti al sudore e impermeabili, perfette per l’uso quotidiano. Ah, costano 49 centesimi (più 5€ di spedizione)!

Proseguiamo con questo caricatore-adattatore 4 porte USB 3, Compatto e portatile, questo prodotto non occupa molto spazio e può essere facilmente portato in giro, garantendosi sempre dietro ben 4 porte USB. Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,99€ (spedizioni a 3,99€).

Con la vita frenetica che viviamo, poter contare su un buon localizzatore GPS può fare veramente comodo. Su Amazon, con appena 0,89€ ne porti a casa uno discreto, utile per la tua sicurezza e quella di chi ami.

Adattatore USB c Micro Tipo c USB-c USB 3.0 Convertitore. Questo piccolo adattatore trasforma la porta USB-C in una porta Micro USB per una comoda connessione. Utilizza il protocollo USB 2.0 per la ricarica Micro USB alla massima velocità e il trasferimento rapido dei dati (480 Mbps). Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,40€ (spedizioni a 2,49€).

Supporto magnetico per cellulare tipo L Supporto universale per telefono. Con appena 1 centesimo (e circa 4€ di spese di spedizione) potete assicurarvi questo comodo e resistente supporto per tenere il vostro smartphone sempre a portata di mano mentre guidate.

CamKpell, display d’ingrandimento dello schermo dello smartphone, questo gadget utilizza la tecnologia ottica ad alta definizione di Fresnel, così che l’immagine nel telefono cellulare può essere ingrandita tre volte, quindi resa chiara e realistica e facilmente visibile senza sforzare gli occhi. Costa 0,90€.

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.