Più del 40% di sconto sulle Cuffie da Gaming Wireless Logitech

Nella sezione “Ritorno a scuola” di Amazon, oggi puoi acquistare una paio di auricolari top di gamma ad un prezzo mai visto prima! Si tratta delle Cuffie da Gaming Wireless Logitech, al momento disponibili a soli 140 euro con un mega sconto del 41%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Cuffie da Gaming Wireless Logitech: funzionalità e modalità di utilizzo

Le Cuffie da Gaming Wireless Logitech si contraddistinguono per un design che si adatta a tutti i giocatori, comprese le persone con dimensioni della testa più piccole e coloro che indossano occhiali o piccoli orecchini. Inoltre sono dotate di auricolari girevoli, traspiranti e morbidi, ed hanno un peso leggerissimo di soli 273 grammi.

Una caratteristica di spicco di questo modello è la loro modalità multi-dispositivo: possono collegarsi al PC, al cellulare e all’ingresso ausiliario grazie alla flessibilità di gioco pro-grade Logitech LIGHTSPEED wireless, Bluetooth o con cavo da 3,5 mm.

Inoltre vantano la luce RGB LIGHTSYNC a doppia zona morbida con animazioni Play Mood precaricate per rendere l’atmosfera di gioco ancora più affascinante ed immersiva. In più potrai godere di un suono ottimizzato e far ascoltare la tua voce in modo impeccabile grazie al microfono con controlli multimediali on-ear e al microfono rimovibile con filtri Blue VO!CE.

Oggi le Cuffie da Gaming Wireless Logitech sono disponibili su Amazon a soli 140 euro con un mega sconto del 41%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.