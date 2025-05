Più di 170€ di sconto sul OnePlus Nord 4: offerta da non farsi scappare

Ecco per te un’offerta imperdibile: il OnePlus Nord 4 5G è disponibile a un prezzo promozionale di soli 326,15 euro, con uno sconto bomba del 35% rispetto al prezzo di listino. Una combinazione perfetta di design, prestazioni e convenienza che non lascia spazio a esitazioni.

Prestazioni e design di alto livello

Il OnePlus Nord 4 5G si distingue immediatamente per il suo corpo ultrasottile in alluminio aeronautico, spesso appena 7,99 mm, che unisce leggerezza ed eleganza. Sotto la scocca si nasconde il potente processore Snapdragon 7+ Gen 3, affiancato da ben 16GB di RAM, garantendo una fluidità impeccabile anche con oltre 40 applicazioni aperte contemporaneamente. Il dispositivo non si ferma mai, grazie alla batteria da 5500 mAh, capace di assicurare fino a due giorni di autonomia con una singola carica.

Se il tempo è prezioso, la ricarica a 100W è una vera rivoluzione: bastano solo 20 minuti per raggiungere l’80% di carica, mentre con 5 minuti si ottengono 5 ore di streaming continuo su Netflix. Il display OLED da 6,74 pollici, con un refresh rate a 120Hz e una luminosità di picco di 2150 nits, offre immagini vivide e dettagliate anche sotto la luce diretta del sole. Inoltre, la tecnologia Aqua Touch consente di utilizzare il touchscreen anche con le dita bagnate, rendendolo perfetto in ogni situazione.

La fotocamera principale LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica è il cuore pulsante della sezione fotografica. Tra le funzionalità avanzate spiccano lo zoom nel sensore 2X e il Real Tone, che garantiscono ritratti naturali e di qualità superiore. Per gli amanti degli scatti notturni, la combinazione di OIS e algoritmo TurboRAW consente di catturare immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. Non manca una fotocamera frontale da 16 MP “True-Skin” per selfie impeccabili.

Il OnePlus Nord 4 5G è equipaggiato con OxygenOS 14, un’interfaccia intuitiva e pulita che rende l’utilizzo quotidiano semplice e piacevole. Inoltre, l’azienda garantisce ben quattro anni di aggiornamenti software e sei anni di patch di sicurezza, proteggendo il tuo investimento a lungo termine.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista ora il OnePlus Nord 4 5G a soli 326 euro con un mega sconto del 35% e scopri un dispositivo che ridefinisce il concetto di qualità nella fascia media. Con il suo prezzo promozionale e le caratteristiche premium, rappresenta una scelta intelligente per chi cerca il massimo senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.